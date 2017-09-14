Названы города проведения летних Олимпийских игр 2024 и 2028

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил города, которые будут принимать у себя Олимпийские игры в 2024 и 2028 году.

В июне текущего года МОК продложил выбрать хозяев предстоящих Игр на 2024 и 2028 годы одновременно. Претендентами на проведение Игр стали Лос-Анджелес и Париж.

Отмечается, что оба города изначально претендовали на проведение летней Олимпиады 2024 года. При этом фаворитом считалась столица Франции.

В итоге Лос-Анджелес достиг с МОК соглашения о проведении Игр в 2028 году. Таким образом право принимать у себя Олимпиаду четырьмя годами ранее получил Париж.

Последняя летняя Олимпиада проводилась в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Следующие летние Игры пройдут в 2020 году в Токио.