Александр Овечкин заявил о невозможности участия в Олимпиаде-2018

Знаменитый российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин заявил о невозможности своего учасия в зимней Олимпиаде 2018 года.

Как сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте НХЛ, данное решение спортсмена стало следствием политики НХЛ, Международной федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета (МОК).

В апреле текущего года НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время Олимпийских игр. В свою очередь IIHF уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до Олимпиады-2018.

«Олимпиада у меня в крови, и все знают, как сильно я люблю свою страну, с самого моего детства и все время, что я провел в НХЛ, игроки лиги участвовали в Олимпийских играх. Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я очень разочарован тем, что МОК, IIHF и НХЛ поставили меня и всех игроков лиги в условия, когда лучшие хоккеистя в мире не могут выступить на Олимпиаде», - говорится в заявлении Овечкина.

Спортсмен отметил, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде пошло бы на пользу как самому хоккею, так и Играм. Он выразил надежду, что ситуация изменится и он сможет принять участие в Олимпийских играх в 2022 году.