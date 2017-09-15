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Александр Овечкин заявил о невозможности участия в Олимпиаде-2018

09:03 15.09.2017
Александр Овечкин © KM.RU, Алексей Белкин
Александр Овечкин © KM.RU, Алексей Белкин

Знаменитый российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин заявил о невозможности своего учасия в зимней Олимпиаде 2018 года.

Как сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте НХЛ, данное решение спортсмена стало следствием политики НХЛ, Международной федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета (МОК).

В апреле текущего года НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время Олимпийских игр. В свою очередь IIHF уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до Олимпиады-2018.

«Олимпиада у меня в крови, и все знают, как сильно я люблю свою страну, с самого моего детства и все время, что я провел в НХЛ, игроки лиги участвовали в Олимпийских играх. Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я очень разочарован тем, что МОК, IIHF и НХЛ поставили меня и всех игроков лиги в условия, когда лучшие хоккеистя в мире не могут выступить на Олимпиаде», - говорится в заявлении Овечкина.

Спортсмен отметил, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде пошло бы на пользу как самому хоккею, так и Играм. Он выразил надежду, что ситуация изменится и он сможет принять участие в Олимпийских играх в 2022 году.

Темы: Хоккей в мире, Хоккей в России, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК), Национальная хоккейная лига
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15.09.2017, 12:49
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Что тут сказать. Рыба ищет где глубже - человек где лучше.
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