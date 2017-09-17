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Россияне уступили испанцам на ЧЕ по баскетболу

19:52 17.09.2017
Фото пользователя Twitter @FIBA
Фото пользователя Twitter @FIBA
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Сборная России проиграла команде Испании матч за бронзу на Евробаскете. Об этом сообщает «Интерфакс».

Встреча, проходившая в Стамбуле, закончилась со счетом 93:85 в пользу испанских спортсменов. Лучшим среди них стал Пау Газоль, на счету которого 26 очков и 10 подборов.

У россиян отличились Алексей Швед, записавший себе в актив 18 очков, и Тимофей Мозгов, который набрал 14 очков и сделал 10 подборов.

За золото Евробаскета будут бороться команды Словении и Сербии.
 

Темы: Россия, Испания, Турция, Баскетбол в России и в мире
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