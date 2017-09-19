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Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева явился с повинной

19:45 19.09.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Анар Аллахверанов, который обвиняется в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, явился в СУ СКР по Хабаровскому краю с повинной.

После допроса его доставят с СИЗО-1 УФСИН по Хабаровскому краю, сообщается на сайте ведомства. Ранее Аллахверанову была заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

Убийство спортсмена произошло в центре Хабаровска утром 20 августа. Ссора между Драчевым и Аллахверановым переросла в драку, в ходе которой пауэрлифтер получил несколько ударов по голове. Он скончался в больнице по причине закрытой черепно-мозговой травмы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах – из хулиганских побуждений). Расследование продолжается.
 

Темы: Россия, Хабаровский край, Расследование преступлений в России, Выдающиеся спортсмены в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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19.09.2017, 21:49
Хм

Что ты называешь "справедливым"? Помнится с пеной у рта ты доказывал, что "закон есть закон". Боец ММА сам не должен провоцировать или выходить на драку без причины. А здесь натуральное убийство. И ни о какой по неосторожности не тянет! Усек?! Умник, блин...
19.09.2017, 21:49
Фрол.

Для таких незнаек как ты Остап несколько пояснений. Между ними были несколько стычек за этот вечер. И в одной из самых первых стычек твой боец ММА ударил [исподтишка] сильно, первым в голову - уже тогда сломал Драчеву нос. Это надеюсь понятно тебе, грамотей.
\\\\\\\\\\\
Теперь дальше, для любого адекватного бойца ММА после первого удара когда соперник повержен драка должна заканчиваться моментально. Все удары после этого это уже сознательное убийство.
19.09.2017, 21:05
Kasandra

Не смог свалить..да теперь к братцу в гости.
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