Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева явился с повинной

Анар Аллахверанов, который обвиняется в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, явился в СУ СКР по Хабаровскому краю с повинной.

После допроса его доставят с СИЗО-1 УФСИН по Хабаровскому краю, сообщается на сайте ведомства. Ранее Аллахверанову была заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

Убийство спортсмена произошло в центре Хабаровска утром 20 августа. Ссора между Драчевым и Аллахверановым переросла в драку, в ходе которой пауэрлифтер получил несколько ударов по голове. Он скончался в больнице по причине закрытой черепно-мозговой травмы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство при отягчающих обстоятельствах – из хулиганских побуждений). Расследование продолжается.

