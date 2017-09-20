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В новой Москве появятся три горнолыжных спуска

11:45 20.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

В новой Москве будут построены три горнолыжных спуска.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий столицы, для насыпи будет использоваться грунт, который остается от строительства метро.

Сейчас готовится концепция создания данных спортивных комплексов. Отмечается, что не стоит ожидать, что проект будет реализован быстро. «Думаю, пройдет три-четыре года до открытия первых спусков», - отметил Жидкин.

Один из горнолыжных спусков расположится между Киевским и Калужским шоссе, второй появится в Краснопахорском парке, третий — рядом с Центральной кольцевой автодорогой и Варшавским шоссе.

Темы: Москва, Зимние виды спорта, Лыжный спорт в России и в мире, Горнолыжный туризм и отдых в горах
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Комментарии читателей
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20.09.2017, 14:51
ВВВ

Москва без этих горнолыжных спусков и не Москва.
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