Представлен дизайн медалей для Олимпиады-2018

Организаторы зимних Олимпийских игр 2018 года представили медали, которые будут вручаться победителям Игр в Пхенчхане.

Как сообщается на сайте оргкомитета, медали отражают в себе традиции и культуру Южной Кореи. Основной деталью дизайна является надпись на хангыле (корейский алфавит), она символизирует усилия спортсменов со всего мира, которые вместе привносят молодость, солидарность и национальное наследие на арену Олимпийских игр. Надпись рифмуется с официальным лозунгом Игр: «Объединяющая страсть».

На лицевой стороне медалей изображены диагональные линии, которые символизируют историю Олимпийских игр и решительность участников. На задней стороне медали изображена спортивная дисциплина, в которой разыгрывается тот или иной комплект наград.

Отмечается, что лента является важной частью награды и была создана с использованием традиционных корейских тканей.

Медали помещены в корпус с деревянной отделкой, дизайн которого был вдохновлен корейской архитектурой, храмами и зданиями в сельской местности.