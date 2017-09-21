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Представлен дизайн медалей для Олимпиады-2018

12:50 21.09.2017
Фото @pyeongchang2018 via Twitter
Фото @pyeongchang2018 via Twitter
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Организаторы зимних Олимпийских игр 2018 года представили медали, которые будут вручаться победителям Игр в Пхенчхане.

Как сообщается на сайте оргкомитета, медали отражают в себе традиции и культуру Южной Кореи. Основной деталью дизайна является надпись на хангыле (корейский алфавит), она символизирует усилия спортсменов со всего мира, которые вместе привносят молодость, солидарность и национальное наследие на арену Олимпийских игр. Надпись рифмуется с официальным лозунгом Игр: «Объединяющая страсть».

На лицевой стороне медалей изображены диагональные линии, которые символизируют историю Олимпийских игр и решительность участников. На задней стороне медали изображена спортивная дисциплина, в которой разыгрывается тот или иной комплект наград.

Отмечается, что лента является важной частью награды и была создана с использованием традиционных корейских тканей.

Медали помещены в корпус с деревянной отделкой, дизайн которого был вдохновлен корейской архитектурой, храмами и зданиями в сельской местности.

Темы: Южная Корея, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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