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Информатор WADA Родченков заочно арестован в России

19:45 28.09.2017
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Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По словам Царевой, бывшему главе московской антидопинговой лаборатории заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Срок ареста установлен на два месяца с моменты его возможного задержания.

Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился именно после заявлений Родченкова. Его утверждения о том, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, были частью "допинговой программы" России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае 2016 года.

После этого WADA провело расследование, по результатам которого рекомендовало МОК отстранить всех российских атлетов от Олимпиады. Российские власти категорически отвергают утверждения Родченкова. В частности, занимающий в настоящее время пост вице-премьера Виталий Мутко неоднократно заявлял, что никаких допинговых программ в России нет и не существовало, а слова Родченкова лживы.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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28.09.2017, 22:13
Гость: да-да

И когда же вы его арестуете?! Два года как этот козел гадит. Сидит за бугром. А вы только сейчас его арестовать собрались... Кстати, а орден ему кто давал? Вы хотя бы ордена его лишили бы!
28.09.2017, 21:31
Гость: смешнО

..Информатор WADA Родченков заочно арестован в России..
* И заочно исполнена высшая мера социальной справедливости, по заочному приговору..
28.09.2017, 21:31
Гость: неври патолог

Еще одним правозащитником больше ... будет Учителя защищать ,Серебреникова,Райкина,Познера, Урганта,Ахеджакову и протчая от черносотенцов Михалкова с Поклонской.
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