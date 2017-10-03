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Криштиану Роналду уйдет в бокс по окончании футбольной карьеры

19:45 3.10.2017
Фото Addesolenс сайта wikimedia.org
Фото Addesolenс сайта wikimedia.org
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Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду уже распланировал свое будущее после окончания карьеры. Он заявил, что готов попробовать себя в боксе.

Разумеется, сказал он об этом в шутку. Хотя самому Криштиану уже 32 года, и сложно представить, сколько еще лет он сможет выступать на высоком уровне, он заработал достаточно денег, чтобы обеспечить старость не только себе, но и нескольким последующим поколениям своей семьи. Тем не менее, он готов открывать для себя новые горизонты.

О возможном уходе в бокс Роналду сказал в интервью своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанду, который сейчас работает на телевидении. Сам Фердинанд ранее заявлял, что хочет заняться боксом, пусть и не на профессиональном уровне. Рио спросил Роналду, каким он видит свое будущее через 10 лет.

"10 лет - очень большой срок. Может, я буду боксером, как ты, - отшутился потругалец, чьи слова приводит The Telegraph. - вне футбольного поля мне важно, чтобы рядом была семья и друзья. Я стараюсь быть самым счастливым человеком в мире".

Темы: Выдающиеся спортсмены за рубежом
Источник: «Российская газета»
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