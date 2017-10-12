«Наші хлопці програли спеціально, щоб не грати в Росії!»

Как на Украине отреагировали на провал своей футбольной сборной в отборочном турнире ЧМ-2018



Фото с сайта ffu.org.ua

Как известно, сборная Украины не поедет на чемпионат мира, который пройдет следующим летом в России. В решающем матче команда Шевченко уступила на своём поле Хорватии — 0:2.

В случае успеха Украина продолжила бы борьбу за путевку, получив право участвовать в стыковых матчах со сборной, занявшей второе место в одной из европейских отборочных групп. А там, глядишь, открывалась перспектива путешествия в Россию, то есть в «стан врага».

Однако после финального свистка трибуны 70-тысячной арены «Олимпийского» погрузились в траур — к «клятым москалям» дорога оказалась закрытой.

На наставника сборной Андрея Шевченко больно смотреть. Уместно вспомнить, что 18 лет назад — 9 октября 1999 года он, форвард сборной Украины, наоборот, пребывал в прекрасном расположении духа: его гол в ворота сборной России лишил нашу команду права участвовать в чемпионате Европы 2000 года. Многие наверняка помнят страшную ошибку вратаря Александра Филимонова. Он буквально забросил мяч в ворота после банального, бесхитростного навеса Шевченко от самой боковой линии…

Тогда судьба — никакая она не слепая! — наградила Украину нежданно- негаданной победой. А намедни фортуна на нее жестоко прогневалась. И Шевченко из героя превратился в изгоя…

Интернет буквально захлестнула волна комментариев. Болельщики делились не только впечатлениями о матче с Хорватией, но и о его «тайной» подоплеке. Так, политолог Дмитрий Джангиров назвал произошедшее «хорватским сценарием». Так называют события в Хорватии 1995 года — когда армия этой страны одним ударом ликвидировала Сербскую Краину. «Хорватским сценарий» на Украине — это вариант силового решения вопроса территорий Донбасса. В данном же случае, как иронизирует Джангиров, Украина позволила себя обыграть Хорватии, чтобы не ехать на чемпионат в Россию.

Ему вторит украинский журналист Андрей Манчук: «Я уверен, что поражение от хорватов преподнесут обществу как хитрый план, специально придуманный для того, чтобы победоносно не поехать на чемпионат мира в Россию». И добавляет: «Зато туда поедет Исландия. Я видел, сколько спортивных арен и стадионов построено в этой маленькой стране с населением в целую Троещину. Хотя там нет маршей футбольных нацистов и прочих радостей нашего истинно-арийского духа».

Вот другой образец грустного юмора: «Со стороны Украины — точный расчет, это ведь такой необычный бойкот чемпионата мира в России». Проигрыш своей сборной называют еще и «хитрым планом» Киева по преднамеренному проигрышу — чтобы не пришлось ехать в Россию по объективным причинам.

Кстати, призывы бойкотировать будущий чемпионат мира в России на Украине звучали уже давно. В частности, не раз высказывался по этому поводу президент страны Петр Порошенко, который призывал и ведущие сборные мира отказаться от поездки в нашу страну. «Оригинальный» сценарий предлагал депутат Верховной Рады Украины Александр Марченко: «Даже если Украина выйдет из своей квалификационной группы и получит возможность выступить в финальной части турнира, то мы все равно должны отказаться от участия в этих соревнованиях».

Парадоксально, но некоторые на полном серьезе сочли, что Украина и впрямь претворила в жизнь план, к реализации которого которому призывал президент Порошенко. Вот пример: «Наші хлопці програли спеціально для того, щоб не грати на ЧС-2018 в Росії!»

Все это оказалось пустой болтовней. Игроки сборной Украины, как истинные спортсмены, очень хотели поехать на чемпионат мира. Но соперники оказались сильнее…

Певец и шоумен Сашко Положинский поделился своей «версией»: «Похоже, план захвата Москвы под прикрытием участия в финале ЧМ провалился». Политолог Кость Бондаренко не без иронии упомянул о «большом заговоре», в котором была замечена «рука Москвы». Хотя в данном случае, логично было бы говорить о «ноге Москвы».

«А тут еще и президент Хорватии Колинда Грабарь-Китарович едет с визитом в Москву 18 октября, — продолжал Бондаренко. — И теперь скажите мне, что хорваты просто так у нас вчера выиграли в футбол. Это все — часть большого заговора против Украины!»

Есть и другие забавные комментарии: «Крамарич (автор двух голов в ворота сборной Украины) работал по личному распоряжению Путина». «На глазах десятков тысяч украинцев и миллионов телезрителей ФСБ забило два мяча в наши ворота».

«Это — последнее "прощай" Российской империи!» — так блогер Серж Розенбаум оригинально обыграл любимую фразу президента Порошенко, которую тот весьма часто употребляет.

Впрочем, в комментариях пользователей звучали и печальные ноты — и не только по поводу поражения своей команды. «Вот так всегда… — пишет Алексей Рогов, — проиграли в футбол — хорошо, ехать в РФ не придется. Нет отопления — хорошо, зато уголь в РФ не покупаем. Война на востоке — тоже хорошо, есть статья расходов, на которую можно хоть черта лысого списать…»

«Сборная Украины лишила нас мук выбора», — считает политолог Петр Олещук. Ведь в случае победы нашей команды, ей пришлось бы ехать в Россию, и обязательно нашлись бы недовольные таким раскладом.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк выразил покорность судьбе: «Что не делается, то к лучшему. Значит, так было нужно, чтобы мы не попали на ЧМ в Мордоре, в самом логове врага. Сейчас все спорные разговоры о том, бойкотировать или нет, решились сами собой».

В заключение приведу высказывание известного в прошлом российского футболиста, а ныне тренера Сергея Юрана, который, к слову, играл и за киевское «Динамо», и московский «Спартак»: «Со спортивной точки зрения — это потеря. Украинский футбол довольно неплох, и хотелось бы, чтобы сборная Украины попала на чемпионат мира. Но с точки зрения политической ситуации отсутствие украинской команды на турнире только облегчит жизнь. Думаю, что вместе с этой сборной в Россию приехало бы много далеких от футбола людей, которые занимались бы провокациями, драками, грязью…».

Визит сборной Украины в 2018 году в Россию — дай бог ее игрокам здоровья и успехов! — действительно грозил привести к непредсказуемым последствиям. Ведь лозунг «Спорт вне политики» давно уже не актуален. Вы можете себе представить, что на какой-то стадии первенства наша команда могла встретиться с командой Украины? О, какой бы это был интересный матч! Вернее, страшно интересный…