WADA объявило о начале допингового расследования против Китая

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начинает новое масштабное расследование о применении запрещенных препаратов спортсменами, переключившись с России на Китай.

Основанием для этого послужил фильм журналиста Хайо Зеппельтом, который был показан 21 октября немецким телеканалом ARD. В качестве разоблачителя в нем выступила бывший врач нескольких национальных команд КНР Сюэ Иньсянь. Она заявила, что в 1980-1990 годах допинг принимали свыше 10 тысяч китайских спортсменов, сообщается на сайте организации.

Иньсянь утверждает, что допинговые нарушения присутствовали во всех видах спорта в Китае. Благодаря запрещенным препаратам было завоевано большинство медалей. По словам Иньсянь, во время Игр-1988 года она отказалась давать спортсменам допинг, после чего была вынуждена покинуть Китай и просить политическое убежище в Германии.

WADA сформировало независимую комиссию, которая займется проверкой заявлений Иньсянь и расследованием обстоятельств применения допинга в китайском спорте.

Ранее фильмы Зеппельта послужили основанием для масштабного расследования в отношении России. В результате часть российских спортсменов была отстранена от участия в ОИ-2016 в Бразилии, а паралимпийцы не смогли поехать на Олимпиаду в полном составе.

