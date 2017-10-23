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WADA объявило о начале допингового расследования против Китая

18:45 23.10.2017
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начинает новое масштабное расследование о применении запрещенных препаратов спортсменами, переключившись с России на Китай.

Основанием для этого послужил фильм журналиста Хайо Зеппельтом, который был показан 21 октября немецким телеканалом ARD. В качестве разоблачителя в нем выступила бывший врач нескольких национальных команд КНР Сюэ Иньсянь. Она заявила, что в 1980-1990 годах допинг принимали свыше 10 тысяч китайских спортсменов, сообщается на сайте организации.

Иньсянь утверждает, что допинговые нарушения присутствовали во всех видах спорта в Китае. Благодаря запрещенным препаратам было завоевано большинство медалей. По словам Иньсянь, во время Игр-1988 года она отказалась давать спортсменам допинг, после чего была вынуждена покинуть Китай и просить политическое убежище в Германии.

WADA сформировало независимую комиссию, которая займется проверкой заявлений Иньсянь и расследованием обстоятельств применения допинга в китайском спорте.

Ранее фильмы Зеппельта послужили основанием для масштабного расследования в отношении России. В результате часть российских спортсменов была отстранена от участия в ОИ-2016 в Бразилии, а паралимпийцы не смогли поехать на Олимпиаду в полном составе.
 

Темы: Китай, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 00:22
Гость: МВИ

Очень хорошо, что этот процесс запущен. Посмотрим, что из этого получится в итоге. Так называемый "просвещённый мир" уже похоже вообще не понимает, что другие страны тоже имеют своё мнение и понимание. Когда в германии велогонщик рыдая признаётся в принятии допинга или в той-же германии спортсменка в суде доказывает,что её организм выробатывает допинговые средства и суд на этом основании оправдывает принятие наркотиков,то дальше ехать уже невозможно. Ещё смешнее, немецкий журналист разоблачает всех вокруг,но не трогает свою поляну.
Это по меньшей мере смехотворно, ну а называя вещи своими именами они других считают глупее себя. Вот только в жизни так не бывает, всё вернётся бумерангом.
Моё личное мнение нынешние политики стран "просвещённого мира" закладывают атомную бомбу под белую расу,которая уже в реальности приступила к самоликвидации.
23.10.2017, 22:48
Гость: советский инженер

А может лучше попытаться организовать совместно с Китаем и другими странами альтернативные олимпийским игры? Мерзкая WADA - только часть такой же мерзкой системы и не стоит рассчитывать на справедливость. С такими которые обобрали параолимпийцев-инвалидов(беспредельная подлость) и в это же время сотнями раздают другим разрешения на тяжёлый допинг(может за деньги!) лучше не иметь никаких дел.
23.10.2017, 20:58
Гость: интересующийся

А не пора ли начать расследование против WADA?
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