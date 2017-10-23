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В Москве завершился теннисный турнир «Кубок Кремля»

10:30 23.10.2017
Фото с сайта mos.ru
Фото с сайта mos.ru
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В Москве в 28-й раз прошел международный теннисный турнир «Кубок Кремля». Лучшей из россиянок стала Дарья Касаткина. Она дошла до финала, где уступила немке Юлии Гергес со счетом 6:1, 6:2.

У мужчин победил Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины, он обыграл Ричардаса Беранкиса из Литвы — 6:2, 1:6, 6:4.

В женских парных соревнованиях Тимея Бабош из Венгрии и чешка Андреа Главачкова обыграли американку Николь Меликар и британку Анну Смит. Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 10:3.

В парном разряде у мужчин сильнее всех оказались белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд. В финале они одолели Дамира Джумхура и хорвата Антонио Санчича со счетом 6:3, 7:5.

Международный турнир «Кубок Кремля» проходил на кортах спорткомплекса «Олимпийский» с 14 по 22 октября. В состязании принимали участие игроки из 19 стран мира: России, Великобритании, Латвии, Франции, Германии, Словакии, Украины, Америки, Австралии и других.

Кубок Кремля — самый крупный турнир по теннису в нашей стране. Первые игры прошли 5 ноября 1990 года. Больше всего побед за время проведения турнира одержали российские теннисисты. Из 87 титулов они завоевали 37.

Темы: Теннис
Источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.10.2017, 12:36
Гость: Главного теннесиста

уже давно нет, пора секвестировать
бюджетные расходы на данный турнир.
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