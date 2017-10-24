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Назван лучший футболист 2017 года по версии ФИФА

13:16 24.10.2017
Фото Addesolen с сайта wikimedia.org
Фото Addesolen с сайта wikimedia.org
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Лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) стал нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом было объявлено на церемонии вручения наград в Лондоне.

В голосовании футболист опередил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда ПСЖ Неймара.

В настоящее время Роналду является действующим обладателем награды. В 2017 году португалец выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира.

Напомним, ранее в номинации «лучший тренер» победил наставник «Реала» Зинедин Зидан. Игрок лондонского «Арсенала» Оливье Жиру получил приз Ференца Пушкаша за лучший гол года.

ФИФА учредила награду в 2016 году, а до этого федерация вручала «Золотой мяч» совместно с французским журналом France Football. Однако в сентябре 2016 года сотрудничество между сторонами было прекращено.

Темы: Футбол в мире, ФИФА
Источник: «Лента.ру»
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