Российского спортсмена Даниила Квята уволили из Red Bull

Пилот Toro Rosso (дочерняя компания Red Bull) уволен из команды сразу после окончания Гран-при США.

Спортсмена попросили покинуть автодром в Остине, где проходит 17-й этап «Формулы 1», даже не дав ему возможности попрощаться с командой, сообщает издание Motorsport. Согласно его сведениям, руководство Red Bull объявило Квяту, что более не нуждается в его услугах.

В начале месяца россиянина отстранили от гонок до конца сезона из-за низких результатов. Однако вскоре ему разрешили выступать, поскольку гонщик Карлос Сайнс-младший покинул команду. На Гран-при США Квят финишировал 10-м.

