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Российского спортсмена Даниила Квята уволили из Red Bull

18:47 26.10.2017
Даниил Квят. Фото с сайта wikipedia.org
Даниил Квят. Фото с сайта wikipedia.org
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Пилот Toro Rosso (дочерняя компания Red Bull) уволен из команды сразу после окончания Гран-при США.

Спортсмена попросили покинуть автодром в Остине, где проходит 17-й этап «Формулы 1», даже не дав ему возможности попрощаться с командой, сообщает издание Motorsport. Согласно его сведениям, руководство Red Bull объявило Квяту, что более не нуждается в его услугах.

В начале месяца россиянина отстранили от гонок до конца сезона из-за низких результатов. Однако вскоре ему разрешили выступать, поскольку гонщик Карлос Сайнс-младший покинул команду. На Гран-при США Квят финишировал 10-м.
 

Темы: Россия, США, Этапы соревнований и гонщики «Формулы-1»
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Комментарии читателей
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26.10.2017, 20:03
Гость: Рассуждения

Такой маленький, а уже Квят. Правда, что отстранили - жалко.
26.10.2017, 19:27
Гость: Иван

Отличная новость! Самый тупой гонщик не будет выступвть в ф1.Сколько пакости успел наделать, и Фетель и Райконен пострадали от этого неадэквята. Хуже него был только Петров, когда запорол чемпионство Алонсо,
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