]]> ]]>
Главная Спорт Новости

ФИФА задумалась о создании нового турнира

14:18 30.10.2017
Изображение с сайта 101greatgoals.com
Изображение с сайта 101greatgoals.com
Материалы по теме:

Международная федерация футбола (ФИФА) задумалась о создании нового турнира.

Об этом сообщает 101 Great Goals.

По информации издания, новый турнир будет называться «Мировая лига» и может заменить Лигу наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Предполагается, что турнир будет проходить в течение всего года, страны разделят на три дивизиона в соответствии с рейтингом ФИФА.

Эта инициатива вызвала возмущение футбольных федераций Аргентины и Бразилии. Там считают, что шансы провести товарищеские матчи против европейских сборных с появлением новой лиги уменьшатся.

В Лиге наций, которая впервые будет проведена в 2018 году, примут участие 55 европейских сборных, разделенных на четыре лиги (A, B, C и D) в соответствии с рейтингом УЕФА. В каждом дивизионе будет по четыре группы.

Жеребьевка Лиги наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне. На турнире разыграют четыре путевки на чемпионат Европы 2020 года. Сборная России сыграет во втором дивизионе.

Темы: Футбол в мире, ФИФА
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.