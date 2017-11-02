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В ФЛГР раскритиковали решение МОК по российским лыжникам

20:00 2.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Замглавы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин назвал «фуфлом» решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от ОИ российских спортсменов Александра Легкова и Евгения Белова.

По его словам, конкретных доказательств применения россиянами допинга у МОК не было и быть не могло. Решение об их дисквалификации было принято только на основании обвинений главы комиссии МОК Дениса Освальда. Его Крякин назвал «невменяемым», сообщает «Р-Спорт».

Вице-президент ФЛГР считает, что МОК, принимая такие решения, выполняет «конкретный заказ против нашей страны».

МОК признал Белова и Легкова виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи и лишил спортсменов завоеванных там наград. При этом комитет проигнорировал недавнее решение Спортивного арбитража в Лозанне (CAS), который снял обвинения со спортсменов и разрешил им участвовать в международных соревнованиях.
 

Темы: Россия, Лыжный спорт в России и в мире, Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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02.11.2017, 22:51
Гость: федор

ФУФЛО говорит чиновник-гопник,а решение принято по всем правилам и работает.Пора забыть в России поговорки Не пойман не вор,это для внутреннего потребления годится,а в мире не катит.
02.11.2017, 22:37
Гость: ВВВ

Позволить в официальной речи термин "фуфло" может в лучшем случае вахтёр, ну дворник, но не замглавы Федерации лыжных гонок России.
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