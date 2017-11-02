В ФЛГР раскритиковали решение МОК по российским лыжникам

Замглавы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин назвал «фуфлом» решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от ОИ российских спортсменов Александра Легкова и Евгения Белова.

По его словам, конкретных доказательств применения россиянами допинга у МОК не было и быть не могло. Решение об их дисквалификации было принято только на основании обвинений главы комиссии МОК Дениса Освальда. Его Крякин назвал «невменяемым», сообщает «Р-Спорт».

Вице-президент ФЛГР считает, что МОК, принимая такие решения, выполняет «конкретный заказ против нашей страны».

МОК признал Белова и Легкова виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи и лишил спортсменов завоеванных там наград. При этом комитет проигнорировал недавнее решение Спортивного арбитража в Лозанне (CAS), который снял обвинения со спортсменов и разрешил им участвовать в международных соревнованиях.

