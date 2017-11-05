Афганские спортсмены впервые выступят на зимних ОИ
В зимней Олимпиаде-2018 впервые будут принимать участие спортсмены из Афганистана.
Соответствующее соглашение подписано между главами олимпийских комитетов центрально- и восточно-азиатского государств, передает Tolo News. Согласно этому документу, Афганистан на соревнованиях будут представлять горнолыжники Саед Алишах Фарфанг и Сайад Хуссаини.
Спортсмены назвали себя посланниками мира и выразили надежду на то, что их выступление будет успешным.
Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.
Афганские спортсмены свыше 10 раз принимали участие в летних Олимпиадах. За это время им удалось завоевать две бронзовые медали в соревнованиях по тхэквондо.