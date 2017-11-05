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Афганские спортсмены впервые выступят на зимних ОИ

20:06 5.11.2017
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В зимней Олимпиаде-2018 впервые будут принимать участие спортсмены из Афганистана.

Соответствующее соглашение подписано между главами олимпийских комитетов центрально- и восточно-азиатского государств, передает Tolo News. Согласно этому документу, Афганистан на соревнованиях будут представлять горнолыжники Саед Алишах Фарфанг и Сайад Хуссаини.

Спортсмены назвали себя посланниками мира и выразили надежду на то, что их выступление будет успешным.

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Афганские спортсмены свыше 10 раз принимали участие в летних Олимпиадах. За это время им удалось завоевать две бронзовые медали в соревнованиях по тхэквондо.
 

Темы: Афганистан, Южная Корея, Летние и зимние Олимпийские игры
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Комментарии читателей
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05.11.2017, 20:57
Гость: Россиянин

Вместо российских.
05.11.2017, 20:53
Гость: Оне

будут учавствовать в соревнованиях по стрельбе по пробегающим мимо лыжникам.
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