Афганские спортсмены впервые выступят на зимних ОИ

В зимней Олимпиаде-2018 впервые будут принимать участие спортсмены из Афганистана.

Соответствующее соглашение подписано между главами олимпийских комитетов центрально- и восточно-азиатского государств, передает Tolo News. Согласно этому документу, Афганистан на соревнованиях будут представлять горнолыжники Саед Алишах Фарфанг и Сайад Хуссаини.

Спортсмены назвали себя посланниками мира и выразили надежду на то, что их выступление будет успешным.

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Афганские спортсмены свыше 10 раз принимали участие в летних Олимпиадах. За это время им удалось завоевать две бронзовые медали в соревнованиях по тхэквондо.

