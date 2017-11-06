Представлена форма сборной России на Чемпионат мира-2018

Представлена домашняя форма сборной России на Чемпионат мира по футболу - 2018. Комплект был выполнен техническим спонсором команды - компанией adidas.



Фото с сайта twitter.com

«Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний чемпионат мира по футболу - 2018», - сообщается на официальной странице сборной России в «Твиттер».

Напомним, матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.