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Представлена форма сборной России на Чемпионат мира-2018

10:01 6.11.2017

Представлена домашняя форма сборной России на Чемпионат мира по футболу - 2018. Комплект был выполнен техническим спонсором команды - компанией adidas.


Фото с сайта twitter.com

«Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний чемпионат мира по футболу - 2018», - сообщается на официальной странице сборной России в «Твиттер».

Напомним, матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.

Темы: Сборная России по футболу, Футбол в России, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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06.11.2017, 12:22
Гость: хрютин

Главное план по распилу и воровству.
06.11.2017, 12:22
Гость: Бтр

Это да, но я про футболистов конкретно.
06.11.2017, 12:14
Гость: Девиз не такой:

главное не победа,а участие..в строительстве стадиона.
Все комментарии (9)
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