В России отреагировали на сообщения о возможном запрете российского гимна на зимней Олимпиаде

«Нельзя поддерживать торжество русофобии»

Международный олимпийский комитет может запретить проигрывать российский гимн в честь отечественных спортсменов на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Такое решение МОК — одно из возможных наказаний за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. В Москве заявили, что считают недопустимым исключение государственной символики России. Какие санкции могут быть приняты против россиян?

Фото с сайта sport.unian.net

Российский гимн может оказаться под запретом на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом со ссылкой на анонимные источники в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщает издание The New York Times.

По данным газеты, МОК рассматривает различные варианты санкций против России за участие в допинговых махинациях во время Олимпиады-2014 в Сочи — и запрет исполнять национальный гимн, как это было во время чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне летом нынешнего года, может войти в их число.

Пока речь идёт о неподтверждённой информации. Ранее МОК высказывал свою позицию по этому вопросу: спекуляции на тему отстранения России от Олимпиады и прочих возможных санкций недопустимы до окончания работы комиссий Освальда и Шмидта. Первая занимается перепроверкой допинг-проб спортсменов, подозреваемых в употреблении запрещённых препаратов, а вторая анализирует выводы доклада Макларена об участии российских госслужащих в махинациях.

Пока обе комиссии продолжают работу. Комиссия Освальда успела только рассмотреть и вынести решение по делу Александра Легкова и Евгения Белова. Оба признаны виновными в нарушении антидопинговых правил без какой-либо конкретики, их сочинские результаты аннулированы, и впредь оба лыжника не могут участвовать в Олимпийских играх.

Комиссии должны подвести итоги к 5 декабря, когда состоится заседание исполкома МОК. На нём планируется поставить вопрос о санкциях в отношении России, если будут выявлены другие случаи нарушения правил.

Ожидается, что МОК либо полностью запретит россиянам участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, либо дисквалифицирует Олимпийский комитет России, предложив спортсменам выступить под нейтральным флагом, либо без применения принципа коллективной ответственности отстранит отдельных спортсменов и официальных лиц от соревнований.

Запрет одного только гимна идёт вразрез с возможными вариантами действий.

Если МОК разрешит всем или отдельным российским спортсменам выступать под их флагом, то они не могут быть лишены права слушать гимн в свою честь в случае победы — такая норма входит в регламент любых соревнований. Если же россияне выступят как нейтральные спортсмены (хотя эта идея уже не находит поддержки в стране), то будет логично, что вне закона останется вся национальная символика, в том числе флаг и гимн.

«Обязательный атрибут»

Возможное выступление россиян без своего гимна подверг сомнению титулованный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин. Он также не верит, что МОК может полностью отстранить всех спортсменов.

«Наличие гимна — обязательный атрибут участия спортсменов в Олимпийских играх. Но самым главным станет само качество выступления. Нужно сделать так, чтобы любые происки спортивных недругов России не помешали отечественным спортсменам брать медали. Чтобы выступления наших атлетов сами по себе звучали вместо гимна. Но не думаю, что до такой меры может дойти. Также не верю, что от участия могут отстранить всю сборную России. Олимпиаду без российских спортсменов можно сравнить с супом без соли и перца. Что касается возможного выступления сборной под нейтральным флагом, то спортсмены идут к Играм всю жизнь. Поэтому лишать людей этого права нельзя», — заявил Мишин RT.

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках Валентин Писеев надеется, что все разговоры о наказании россиян останутся слухами.

«Посмотрите, как нагло себя ведут в отношении отечественных спортсменов. Вы видите, как отстранили лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Поэтому я ничего не исключаю. Дай бог, чтобы эти слухи остались просто слухами. Общая ситуация пока, увы, не в нашу пользу. Тема нейтрального флага касается исключительно спортсменов, а не меня. Я стою в стороне от этого и не отвечаю за подобные моменты. Всё это очень неприятно, но мы ничего не можем поделать. Ко всему нужно быть готовыми. С фигуристами эту тему мы пока не обсуждали. Да и не та это тема, которую хочется обсуждать. Обстановка сложная. Со всех сторон всеми правдами и неправдами пытаются ущемить интересы России. Будем надеяться, что ситуация изменится, но надежд мало», — сказал Писеев.

Бывший биатлонист, серебряный призёр Олимпийских игр Николай Круглов допустил, что в отношении россиян может быть принято любое решение.

«Пока не увижу эту информацию в официальных источниках, комментировать ничего не буду. Нужно разбираться в нюансах и деталях, смотреть мотивировочную часть, когда она появится. Мы не знаем, для чего принимаются подобного рода санкции. Может ли действительно до такого дойти? В свете последних событий можно допустить всё что угодно. Стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом? Это точно решать не мне», — прокомментировал Круглов RT публикацию в The New York Times.

«Это очередной вброс»

Депутат Государственной думы, председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв считает, что участвовать в Олимпиаде без собственной символики нельзя.

«Принятие, так скажем, половинчатого решения, то есть допуска спортсменов под нейтральным флагом и без гимна, на мой взгляд, является неприемлемым. Торг здесь неуместен. Это унижение нашей страны», — заявил Дегтярёв агентству «Р-Спорт».

Схожей точки зрения придерживается и глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «Убеждён: участие в Олимпийских играх при запрете гимна России и её исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии», — высказал свою позицию сенатор.

Ещё один парламентарий, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв подверг критике публикацию в The New York Times, усомнившись в её правдивости.

«Думаю, это очередной вброс информации. Мы уже не раз получали такие в последнее время. Они хотят увидеть, как мы будем реагировать и действовать. Эти действия очень похожи на те, когда они с нашего посольства снимают наши же государственные флаги. Наш олимпийский комитет чётко выразил свою позицию, что Россия поедет только с государственными флагом и гимном, в своей официальной экипировке. Думаю, это правильная позиция, её надо придерживаться», — подчеркнул Свищёв.

Авторы: Владимир Зайвый, Борислав Головин