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С боксера Поветкина сняли обвинения в употреблении допинга

20:00 8.11.2017
Александр Поветкин © KM.RU, Алексей Белкин
Александр Поветкин © KM.RU, Алексей Белкин
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Всемирный боксерский совет (WBC) признал российского боксера Александра Поветкина невиновным в употреблении допинга и отменил его пожизненную дисквалификацию. Об этом в своем Instagram написал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намерено (попал в организм с пищевой добавкой)», - уточнил промоутер.

По его словам, с 6 декабря Поветкин сможет официально проводить бои по WBC, а с начала следующего года будет возвращен в официальный рейтинг.

«Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из ТАКИХ проблем», - отметил Рябинский. Он добавил, что для спортсменов в США или Европе это означало бы конец карьеры.

Поветкину назначен испытательный срок в один год. Если за это время все его допинг-пробы будут отрицательными, со спортсмена снимут все наказания, сообщает «Интерфакс». Кроме того, боксер должен заплатить штраф в размере 250 тысяч долларов. По словам адвоката Поветкина, это будет сделано в ближайшее время.
 

Темы: Россия, Бокс в России и в мире, Выдающиеся спортсмены в России, Всемирный боксерский совет (WBC)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.11.2017, 20:22
Гость: спасибо Рябинскому

чуствуеться мужик серьёзный и правельный,а Сани за терпение...с этими бесами бороться и ещё боксировать надо иметь стальные нервы!
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