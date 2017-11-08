С боксера Поветкина сняли обвинения в употреблении допинга

Всемирный боксерский совет (WBC) признал российского боксера Александра Поветкина невиновным в употреблении допинга и отменил его пожизненную дисквалификацию. Об этом в своем Instagram написал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намерено (попал в организм с пищевой добавкой)», - уточнил промоутер.

По его словам, с 6 декабря Поветкин сможет официально проводить бои по WBC, а с начала следующего года будет возвращен в официальный рейтинг.

«Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из ТАКИХ проблем», - отметил Рябинский. Он добавил, что для спортсменов в США или Европе это означало бы конец карьеры.

Поветкину назначен испытательный срок в один год. Если за это время все его допинг-пробы будут отрицательными, со спортсмена снимут все наказания, сообщает «Интерфакс». Кроме того, боксер должен заплатить штраф в размере 250 тысяч долларов. По словам адвоката Поветкина, это будет сделано в ближайшее время.

