Болельщики устроили грандиозный перформанс перед матчем Россия - Аргентина

Масштабный перформанс был организован болельщиками сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командой Аргентины.

Во время гимна РФ болельщики подняли над собой специальные плашки, благодаря которым трибуны арены окрасились в российский триколор. На центральной трибуне был развернут баннер с надписью "Сокровище нации" с изображением Александра Суворова, Михаила Глинки, Дмитрия Менделеева, Виктора Васнецова, Федора Достоевского, Петра Чайковского, Игоря Курчатова, Юрия Гагарина, Льва Яшина, Игоря Нетто и Валерия Харламова.

Фото со страницы Ustinov Dmitry в Twitter

Игра началась в 16:00 мск. На стадионе "Лужники" присутствовало более 75 тысяч зрителей, отмечает ТАСС.

Первые 45 минут встречи прошли с заметным преимуществом гостей во владении мячом, но счет так и не был открыт. За пять минут до окончания основного времени встречи единственный гол в игре забил форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Таким образом, Россия проиграла Аргентине со счетом 1:0.

Матч Россия - Аргентина - первый на Большой спортивной арене "Лужники" после ее реконструкции, которая велась с 2013 года. Стадион примет семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе игру открытия и финал.