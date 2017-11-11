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Болельщики устроили грандиозный перформанс перед матчем Россия - Аргентина

17:44 11.11.2017

Масштабный перформанс был организован болельщиками сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командой Аргентины.

Во время гимна РФ болельщики подняли над собой специальные плашки, благодаря которым трибуны арены окрасились в российский триколор. На центральной трибуне был развернут баннер с надписью "Сокровище нации" с изображением Александра Суворова, Михаила Глинки, Дмитрия Менделеева, Виктора Васнецова, Федора Достоевского, Петра Чайковского, Игоря Курчатова, Юрия Гагарина, Льва Яшина, Игоря Нетто и Валерия Харламова.

Фото со страницы Ustinov Dmitry в Twitter

Игра началась в 16:00 мск. На стадионе "Лужники" присутствовало более 75 тысяч зрителей, отмечает ТАСС.

Первые 45 минут встречи прошли с заметным преимуществом гостей во владении мячом, но счет так и не был открыт.  За пять минут до окончания основного времени встречи  единственный гол в игре забил форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Таким образом, Россия проиграла Аргентине со счетом 1:0.

Матч Россия - Аргентина - первый на Большой спортивной арене "Лужники" после ее реконструкции, которая велась с 2013 года. Стадион примет семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе игру открытия и финал.

 

Темы: Товарищеские и благотворительные матчи, Футбол в России
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Комментарии читателей
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11.11.2017, 21:54
Гость: А результат этого перфоменса?

Аргентинцев он не испугал. И не впечатлил - русского языка иностранцы не знают. Деньги затрачены.....
11.11.2017, 20:36
Гость: Остолоп

«Других писателей у меня для вас нет»/И.В.С/
Про нашу сборную мы всё знаем. На сегодняшний день Саламыч, который во сто крат лучше качка(аля Лобановский) Слуцкого, собрал - лучших, но и косяки тоже себе позволил.Например - что делает в сборной с такой игрой Фернандес? Слава Богу, хоть Комбарова отцепил. Но, сегодня мы все пришли на футбол прежде всего, чтобы посмотреть на КОРОЛЯ. Однако, Лео разочаровал. Всё остальное - мишура.
11.11.2017, 20:20
Гость: Остолоп

"На центральной трибуне был развернут баннер с надписью "Сокровище нации" с изображением Александра Суворова, Михаила Глинки, Дмитрия Менделеева, Виктора Васнецова, Федора Достоевского, Петра Чайковского, Игоря Курчатова, Юрия Гагарина, Льва Яшина, Игоря Нетто и Валерия Харламова."
И к чему была эта патетика на сегодняшнем матче? Все как один умрём в борьбе за Ротенберга?
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