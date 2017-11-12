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Российские хоккеисты стали обладателями Кубка Германии

19:18 12.11.2017
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Олимпийская сборная России по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив команду Словакии.

Россияне одержали победу со счетом 4:2. Все четыре шайбы были заброшены Алексеем Макеевым на 4-й, 33-й, 39-й и 59-й минутах. Отыграть две шайбы смогли словацкие хоккеисты Марцел Гашчак и Марек Дялога, передает ТАСС.

Ранее сборная РФ обыграла хозяев турнира и команду США. В итоге россияне заняли первое место с девятью очками. Второе место занимает словацкая команда с шестью очками. Командам Германии и США еще предстоит провести матч за третье место.

Кубок Германии проводится с 1987 года. До настоящего времени отечественные спортсмены одерживали победы в турнире четыре раза.
 

Темы: Хоккей в мире, Германия, Сборная России по хоккею, События в мире хоккея
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Комментарии читателей
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12.11.2017, 21:32
Гость: Титус

Никак не могу понять, почему победы с таким счётом, как 4:2,теперь называют разгромом. Меня,болельщика и свидетеля чемпионатов СССР и выступлений великой и легендарной сборной СССР это оскорбляет. Я помню времена, когда сборная обыгрывала финнов по 10:2, шведов громила, ФРГ на одном коньке объезжала, канадцев в серии "делала". Вот такие победы я называю разгромом. А 4:2 словаков, это, извините, вымученная победа. Может быть, достойная, но не разгром.
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