Российские хоккеисты стали обладателями Кубка Германии

Олимпийская сборная России по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив команду Словакии.

Россияне одержали победу со счетом 4:2. Все четыре шайбы были заброшены Алексеем Макеевым на 4-й, 33-й, 39-й и 59-й минутах. Отыграть две шайбы смогли словацкие хоккеисты Марцел Гашчак и Марек Дялога, передает ТАСС.

Ранее сборная РФ обыграла хозяев турнира и команду США. В итоге россияне заняли первое место с девятью очками. Второе место занимает словацкая команда с шестью очками. Командам Германии и США еще предстоит провести матч за третье место.

Кубок Германии проводится с 1987 года. До настоящего времени отечественные спортсмены одерживали победы в турнире четыре раза.

