Россияне выиграли общекомандный зачет на ЧМ по самбо

Российские самбисты заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете на чемпионате мира в Сочи.

В боевом самбо на счету отечественной команды шесть золотых и одна серебряная медали. Второе место заняла сборная Киргизии (1-2-2), третье – команда Южной Кореи (1-1-0).

В спортивном самбо сборная России завоевала шесть золотых, одну серебряную и две бронзовых награды. В тройку лидеров вошли команды Таджикистана (1-2-1) и Казахстана (0-2-1)

Что касается женских команд, то на счету россиянок пять золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Второе место принадлежит команде Белоруссии (2-3-2), третье заняли украинские спортсменки (1-1-2), передает ТАСС.

В чемпионате принимали участие спортсмены из 93 стран. В общей сложности было разыграно 27 комплектов наград.

