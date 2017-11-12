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Россияне выиграли общекомандный зачет на ЧМ по самбо

22:02 12.11.2017
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Российские самбисты заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете на чемпионате мира в Сочи.

В боевом самбо на счету отечественной команды шесть золотых и одна серебряная медали. Второе место заняла сборная Киргизии (1-2-2), третье – команда Южной Кореи (1-1-0).

В спортивном самбо сборная России завоевала шесть золотых, одну серебряную и две бронзовых награды. В тройку лидеров вошли команды Таджикистана (1-2-1) и Казахстана (0-2-1)

Что касается женских команд, то на счету россиянок пять золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Второе место принадлежит команде Белоруссии (2-3-2), третье заняли украинские спортсменки (1-1-2), передает ТАСС.

В чемпионате принимали участие спортсмены из 93 стран. В общей сложности было разыграно 27 комплектов наград.
 

Темы: Россия, Сочи, Зарубежные национальные чемпионаты
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