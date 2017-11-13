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Россия может быть отстранена от участия в Олимпийских Играх 2018

06:49 13.11.2017
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не станет восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации, которое состоится 16 ноября.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ, подобное решение WADA может привести к тому, что сборная России будет отстранена от участия в Олимпийских играх в 2018 году, которые пройдут в Южной Корее. Отмечается, что "Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб".

В ноябре 2015 года WADA обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Агентство также вынесло решение о несоответствии УСАДА кодексу организации. Вопрос восстановления РУСАДА будет рассмотрен 16 ноября.

Российские власти многократно отмечали отсутствие в стране господдержки применения допинга в спорте.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что информатор WADA Григорий Родченков передал новые данные комиссии МОК о допинге в российском спорте. Окончательное решение о допуске России к участия на Олимпиаде-2018 должно быть принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес российских спортсменов в применении допинга, заявил, что скандал может быть связан с предстоящими в стране выборами в главы государства в 2018 году.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 11:10
Гость: ал

ВААЩЕ прикольно! Пробирочный пункт кала и мочи решает кто будет участвовать на спортивных играх, а кто нет. Зачем потакать этому маразму? Надо выйти из этого антироссийского дерьма и не участвовать там, где попираются наши интересы.
13.11.2017, 11:08
Гость: Славе

Разве я говорил что-то о наличии второй половины?
13.11.2017, 11:05
Гость: полухохол

Хватит стонать,это в Кремле постоянно все в "зеркальном" трепе и иллюзиях т.к там привыкли "дергать носом" или "слюни пускать".Что, впервые что-ли такая провокация, заранее спланированная,НЕТ!Поэтому надо все сделать для альтернативы Спортсменам,а не ждать, что ещё "предъявят", различные"комиссии" и "оливье",они отрабатывают заказ и довольно успешно.Солнце всходит каждый Божий День и после Олимпиады также взойдет!
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