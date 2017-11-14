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Штраф за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018 составит 1 млн рублей

12:05 14.11.2017
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об установлении административной ответственности за незаконную реализацию билетов на футбольные матчи в рамках Чемпионата мира 2018.

Как сообщается на официальном сайте правительства России, данный законопроект устанавливает ответственность за незаконную реализацию билетов на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в виде административного штрафа в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 50 тысяч рублей.

Для должностных лиц предусматривается наложение административного штрафа в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц — штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Отмечается, что данный законопроект позволит выполнить обязательства России перед FIFA в части запрета на незаконную реализацию входных билетов на матчи Чемпионата мира 2018.

Темы: Глава правительства России, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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