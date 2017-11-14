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Криштиану Роналду хочет покинуть мадридский «Реал»

16:45 14.11.2017
Криштиану Роналду. Фото с офстраницы в Facebook
Криштиану Роналду. Фото с офстраницы в Facebook

Криштиану Роналду планирует покинуть мадридский «Реал» посзе завершения сезона 2017-18 года, пишет издание El Chiringuito.

По данным издания, Роналду уже объявил о своем решении президенту клуба Флорентино Пересу. Отмечается, что именитого футболиста не устраивает отношение к себе со стороны руководства «Реала».

В частности, Роналду недоволен тем, что руководство «Реала» пыталось приобрести у клуба «Монако» Киллиана Мбаппе.

Официально контракт Роналду с «Реалом» истекает лишь летом 2021 года, футболист выступает за него с 2009 года. Президент клуба пока не жаждет отпускать футболиста. Трансфер Роналду из английского клуба «Манчестер Юнайтед» обошелся «Реалу» в 93 миллиона евро.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Кадровые перестановки в мировом спорте, События в мире футбола, Трансферы в мировом и российском футболе
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