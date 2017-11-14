Криштиану Роналду хочет покинуть мадридский «Реал»
Криштиану Роналду. Фото с офстраницы в Facebook
Криштиану Роналду планирует покинуть мадридский «Реал» посзе завершения сезона 2017-18 года, пишет издание El Chiringuito.
По данным издания, Роналду уже объявил о своем решении президенту клуба Флорентино Пересу. Отмечается, что именитого футболиста не устраивает отношение к себе со стороны руководства «Реала».
В частности, Роналду недоволен тем, что руководство «Реала» пыталось приобрести у клуба «Монако» Киллиана Мбаппе.
Официально контракт Роналду с «Реалом» истекает лишь летом 2021 года, футболист выступает за него с 2009 года. Президент клуба пока не жаждет отпускать футболиста. Трансфер Роналду из английского клуба «Манчестер Юнайтед» обошелся «Реалу» в 93 миллиона евро.