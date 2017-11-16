В ОКР высказались за расправу над Родченковым в духе Сталина

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев назвал информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова лжецом и предложил поступить с ним в духе Сталина.

Комментируя решение WADA об отказе восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), он подчеркнул, что РФ всегда была честна в вопросах допинга.

«Приводили примеры по нашим чемпионам Легкову, Вылегжанину, Петухову, что у нас нарушений не было. А Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал», - сказал Тягачев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Тягачева, Россия откажется от участия в Олимпиаде-2018, если международный олимпийский комитет (МОК) допустит к соревнованиям не всех отечественных спортсменов или не позволит им выступать под российским флагом.

«Если нас незаслуженно обижают, то нам такие Олимпийские игры и такое отношение не нужно. Мы на коленях стоять не будем», - заявил он.

WADA отказалось восстановить РУСАДА в правах, сославшись на то, что российское агентство выполнило не все требования для этого. В частности, не признало полностью выводы независимой комиссии Ричарда Макларена, и не допустило зарубежных специалистов к допинг-пробам.

Родченков выступил информатором WADA в прошлом году, заявив, что победу россиянам на ОИ-2014 в Сочи обеспечили запрещенные препараты. Некоторое время назад он заявил о новых сведениях о допинге и пообещал обнародовать их, если Россия не будет отстранена от ОИ-2018.

