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В ОКР высказались за расправу над Родченковым в духе Сталина

19:45 16.11.2017
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев назвал информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова лжецом и предложил поступить с ним в духе Сталина.

Комментируя решение WADA об отказе восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), он подчеркнул, что РФ всегда была честна в вопросах допинга.

«Приводили примеры по нашим чемпионам Легкову, Вылегжанину, Петухову, что у нас нарушений не было. А Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал», - сказал Тягачев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Тягачева, Россия откажется от участия в Олимпиаде-2018, если международный олимпийский комитет (МОК) допустит к соревнованиям не всех отечественных спортсменов или не позволит им выступать под российским флагом.
«Если нас незаслуженно обижают, то нам такие Олимпийские игры и такое отношение не нужно. Мы на коленях стоять не будем», - заявил он.

WADA отказалось восстановить РУСАДА в правах, сославшись на то, что российское агентство выполнило не все требования для этого. В частности, не признало полностью выводы независимой комиссии Ричарда Макларена, и не допустило зарубежных специалистов к допинг-пробам.

Родченков выступил информатором WADA в прошлом году, заявив, что победу россиянам на ОИ-2014 в Сочи обеспечили запрещенные препараты. Некоторое время назад он заявил о новых сведениях о допинге и пообещал обнародовать их, если Россия не будет отстранена от ОИ-2018.
  

Темы: Россия, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР)
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Комментарии читателей
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17.11.2017, 04:32
Гость: Lаврентий

Странно, что он вообще ещё живой :)
17.11.2017, 02:22
Гость: всему своё время

Они об этом трындят уже более 100 лет, но воз и ныне там./////////////////////////
Так твоё подсознание никак не может справиться с этой несправедливостью?Боже мой!Потерпи чуток,начало есть,время Ч уже давно пробило(2014.Крым)будет и конец.Не сразу же Москва строилась,чтоб её так варварски разрушать,на дворе ХХ1 век!Санкции уже принесли столько пользы.Цены на нефть принесут огромную пользу,сопоставимую с похоронами СССР.Напомню, СССР почил в бозе в 1991г(не прошло и 100 лет!)
17.11.2017, 01:31
Гость: Никакой он не засланый

У него советское Высшее образование - лучшее в мире! Значит он Профессионал! Его не с улицы подобрали на высокую должность, и не из ЖЭКа.
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