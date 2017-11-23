Выбираем детские напольные маты

Сегодня существует огромный выбор таких материалов, что существенно затрудняет их выбор

Выбирая специальное напольное покрытие в детскую комнату, родители беспокоятся за здоровье своего малыша и стремятся обеспечить ему безопасные условия проведения тренировок.

В настоящее время существует много видов настилов для занятий спортом и каждый из них имеет свое предназначение. Поэтому, подбирая подходящий вариант мата, необходимо учесть следующие моменты: толщину; габариты; упругость; вид материала наполнителя; безопасность изделия.

Сделать правильный выбор и купить качественные детские маты для дома вам помогут консультанты на сайте lazalka.ru.

Вот лишь несколько советов:

Перед выбором тренировочного детского мата стоит уделить внимание его внешним характеристикам. Этот элемент должен отличаться гладкой поверхностью без всевозможных дефектов, включая в свой состав нескольких слоев материала. Если отделка источает сильный блеск, то это свидетельствует о том, что он обработан специальными составами, добавляющими скользкости.

Чтобы этот предмет был удобен в использовании, нужно, чтобы покрытие легко сворачивалось, не оставляя трещин на изгибе. На нем не будет задерживаться пыль, а в комплекте к мату должен идти специальный съемный чехол, который легко снять и почистить.

Если мягкий мат будет выполнен из качественного ПВХ, то такое изделие должно служить долгое время за счет высокой износостойкости и простоты в уходе.

Для детей, которые занимаются спортом ежедневно, стоит выбрать маты прямоугольных форм. С их помощью можно выполнять самые разные спортивные элементы. Если их предназначение – детские игры, то стоит предпочесть круглые модели. Только те и другие должны иметь шитые либо паяные швы на поверхности.

Важнейшим требованием к выбору детского напольного мата является нормальный уровень упругости. В этом случае внимание уделяется наполнителю изделия. Наиболее практичным и надежным из всех считается поролон, помогающий смягчить силу падения, не допуская травм и ушибов ребенка.

