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Паралимпийцу Писториусу добавили семь лет к тюремному сроку

18:00 24.11.2017
Оскар Писториус. Фото с сайта oscarpistorius.com
Оскар Писториус. Фото с сайта oscarpistorius.com
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Верховный апелляционный суд ЮАР отменил прошлый приговор чемпиону Паралимпийских игр Оскару Писториусу и вынес новый, увеличив ранее назначенный тюремный срок.

Согласно приговору суда, вместо шести лет легкоатлет-ампутант проведет в тюрьме 13 лет и пять месяцев, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В феврале 2013 года спортсмен застрелил свою подругу Реву Стенкамп. Спортсмен утверждал, что убийство было случайным – он стрелял через запертую дверь, якобы приняв девушку за грабителя. Суд признал Писториуса виновным в непредумышленном убийстве и приговорил к пяти годам тюрьмы. Бегун вышел оттуда досрочно и был помещен под домашний арест.

В декабре 2015 года прокуратура опротестовала приговор, и Писториус получил шесть лет тюрьмы. Однако обвинение сочло вердикт слишком мягким и вновь обжаловало его.
   

Темы: ЮАР, Расследование преступлений в мире, Выдающиеся спортсмены за рубежом
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24.11.2017, 23:34
Гость: Евсей

Женщины, само собой хорошо, но бывает уж слишком. А у слишком бывают тяжелые последствия.
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