Паралимпийцу Писториусу добавили семь лет к тюремному сроку

Верховный апелляционный суд ЮАР отменил прошлый приговор чемпиону Паралимпийских игр Оскару Писториусу и вынес новый, увеличив ранее назначенный тюремный срок.

Согласно приговору суда, вместо шести лет легкоатлет-ампутант проведет в тюрьме 13 лет и пять месяцев, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В феврале 2013 года спортсмен застрелил свою подругу Реву Стенкамп. Спортсмен утверждал, что убийство было случайным – он стрелял через запертую дверь, якобы приняв девушку за грабителя. Суд признал Писториуса виновным в непредумышленном убийстве и приговорил к пяти годам тюрьмы. Бегун вышел оттуда досрочно и был помещен под домашний арест.

В декабре 2015 года прокуратура опротестовала приговор, и Писториус получил шесть лет тюрьмы. Однако обвинение сочло вердикт слишком мягким и вновь обжаловало его.

