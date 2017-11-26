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Сергей Ковалев вернул титул чемпионом мира

17:05 26.11.2017 , Александр Плеханов

Прошедший в Нью-Йорке поединок Сергея Ковалева с украинским боксером Вячеславом Шабранским закончился быстрым разгромом последнего

Как известно, свои чемпионские пояса Сергей Ковалев потерял в прошлом году, после скандального боя с Андре Уордом, когда Ковалева банально засудили. Затем состоялся реванш, и победа опять досталась Уорду. По словам тренерского штаба Ковалева, американец специально использовал запрещенные удары ниже пояса, которые судья в упор не замечал, а потом и вовсе остановил бой. Посчитав, что российский боксер находится в состоянии нокаута.

До третьего боя дело не дошло, так как Уорд внезапно принял решение завершить карьеру, пробыв чемпионом менее года. Чемпионские пояса остались «бесхозными», и за ними тут же выстроилась очередь из претендентов. Двое из которых – Ковалев и Шабранский, и выясняли они отношения в ночь с субботы на воскресенье.

Бой Ковалев - Шабранский. Стоп-кадр трансляции 1 канала

Если о законности притязаний Ковалева на чемпионские пояса говорить не приходится, как никак он занимает вторую строчку мирового рейтинга полутяжей, то уроженец Житомира Шабранский находится только в конце второй десятки. И, несмотря на свои 19 побед, 16 из которых выиграны нокаутом, все же не может считаться представителем мировой боксерской элиты. Да и вряд ли когда будет считаться, учитывая печальный для него исход боя с Ковалевым. Который его разгромил с такой легкостью, как будто это был не претендент на чемпионский пояс, а всего лишь заштатный спарринг-партнер.

Уже с первых секунд боя стало ясно, что в ринг вернулся прежний Ковалев. Не тот, которого видели во втором бою с Уордом, а прежний - собранный, подвижный и жестко бьющий чемпион. Тяжесть ударов Ковалева Шабранский оценил очень быстро и два раза в первом раунде побывал в нокдауне.

Во втором раунде украинец предпринял отчаянную попытку перехватить инициативу, но это привело лишь к ещё нескольким пропущенным ударам, после которых Шабранский «поплыл», а затем судья принял верное решение остановить бой, который грозил перерасти в одностороннее избиение.

Таким образом, Ковалеву хватило менее двух раундов, чтобы стать обладателем чемпионского пояса WBO. Более того, многие боксеры и специалисты, ранее поспешившие чуть ли не отправить Ковалева «на пенсию» и утверждавшие, что два подряд поражения от Уорда сломили его морально, теперь дают прямо противоположные оценки.

Конечно, победа над таким соперником, как Шабранский, вряд ли стала для кого-то неожиданной – слишком уж велика разница в классе двух боксеров, но для самого Ковалева она, несомненно, очень важна. Так как позволила ему опять, что называется, войти «в колею» и обрести былую уверенность. Ведь как ни крути, а поражения ни для одного боксера не проходят бесследно. Особенно когда теряются с таким трудом заработанные пояса. Которые Ковалев теперь наверняка постарается вернуть обратно.

Однако точно так же их хотят заполучить и другие претенденты, причем многие из них весьма серьезные противники. Это все тот же канадец Адонис Стивенсон, который не знает поражений уже шесть лет и с которым Ковалев так и не встретился в свое время в ринге. Не подарком является третий номер мирового рейтинга – швед Баду Джек, кубинец Салливан Баррера, да и многие другие. Особенно молодая смена, ярким представителем которой является, например, украинец Александр Гвоздик, имеющий в своем активе 14 побед и ни одного поражения.

Так что поход Ковалева за чемпионскими поясами предстоит непростой и, судя по всему, на такие легкие бои, как с Шабранским, ему вряд ли стоит рассчитывать.

Впрочем, время у новоиспеченного чемпиона есть, возраст пока позволяет показывать хорошие результаты, а уж что касается опыта, то редко кто из полутяжей может похвастать подобным. Ну если только Адонис Стивенсон, с которым Ковалев, хочется в это верить, все же когда-нибудь встретится в ринге.
 

Темы: Бокс в России и в мире, Выдающиеся спортсмены в России
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Комментарии читателей
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26.11.2017, 20:25
Гость: Ну шо?

Мыкола! Якысь парень нашего Шабранского побыв. Ууууу...москаль клятый!
26.11.2017, 20:24
Гость: Для хохла (Еще один паразит красиво заживет)

Дали в морду этому хохлу, дадут и тебе!
26.11.2017, 18:56
Гость: Еще один паразит красиво заживет.

На поле его, картошку в мешках ворочать, а заартачится, пороть батогами.
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