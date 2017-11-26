Всероссийской федерации легкой атлетики продлили дисквалификацию

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на заседании в Монако продлил в очередной раз отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В сообщении на сайте организации отмечается, что решение о дисквалификации было принято единогласно, поскольку Россия не выполнила ряд требований, необходимых для восстановления ВФЛА в правах. Дисквалификация продлится до тех пор, пока все условия не будут выполнены российской стороной в полном объеме.

Принятое IAAF решение означает, что отечественные легкоатлеты не смогут принимать участие в международных спортивных соревнования под флагом РФ. Им будет разрешено выступать только в нейтральном статусе.

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказало в восстановлении в правах Российской антидопинговому агентству (РУСАДА) за непризнание существования государственной допинговой системы и отказ предоставить доступ к пробам, хранящимся в московской антидопинговой лаборатории.

