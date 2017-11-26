]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Всероссийской федерации легкой атлетики продлили дисквалификацию

18:29 26.11.2017
Фото с сайта iaaf.org
Фото с сайта iaaf.org
Материалы по теме:

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на заседании в Монако продлил в очередной раз отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В сообщении на сайте организации отмечается, что решение о дисквалификации было принято единогласно, поскольку Россия не выполнила ряд требований, необходимых для восстановления ВФЛА в правах. Дисквалификация продлится до тех пор, пока все условия не будут выполнены российской стороной в полном объеме.

Принятое IAAF решение означает, что отечественные легкоатлеты не смогут принимать участие в международных спортивных соревнования под флагом РФ. Им будет разрешено выступать только в нейтральном статусе.

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказало в восстановлении в правах Российской антидопинговому агентству (РУСАДА) за непризнание существования государственной допинговой системы и отказ предоставить доступ к пробам, хранящимся в московской антидопинговой лаборатории.
 

Темы: Легкая атлетика в мире, Легкая атлетика в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.11.2017, 21:09
Гость: Влад 33

В США , в таких ситуациях, наши бывшие соотечественники меняют название ресторана, компании, если им не продлили лицензию .., и берут новую лицензию, род Новое название ( "новой" фирме никто ничего ведь не отменял))) и ... работают!))))
Ну, или как-то так..
26.11.2017, 20:08
Гость: Сергей

Не представляю, какой может быть выход из этой ситуации.
Признать доклад Макларена о государственной программе по внедрению допинга для достижения высоких результатов в российском спорте - позор на весь мир.
Принять запрет выступления российских спортсменов под нашим флагом, запрет исполнения российского гимна при их награждении - тоже позор и унижение.
Бойкотировать международные соревнования, олимпиады и пр.? - так именно этого от нас и добиваются, чтоб России не было видно и слышно нигде. Но зачем тогда наши колоссальные затраты на строительство спортивных объектов типа Сочи, на подготовку спортсменов высокого уровня, если от этого не будет никакого престижа для России.
В общем, куда ни кинь всюду клин. Безвыходная ситуация.
Если б президентом России был я, то выгнал бы к черту всех спорт чиновников, начиная с Мутко, разогнал бы министерство спорта России, все комитеты и руководство федераций по отдельным видам спорта (особенно лыжников, спортивная ходьба), которые на протяжении уже не одного десятка лет замараны скандалами с допингом.
И неважно уже насколько юридически обоснованы претензии ВАДА и международных федераций к России по части допинга. Важно то, что многие годы наши спортбоссы руководили так, что возникали многочисленные поводы для таких претензий и в итоге завели ситуацию в полный политический тупик. За такой международный провал эти лица должны ответить персонально своей должностью. Нужно менять руководящие кадры полностью.
26.11.2017, 19:40
Гость: Иван

Давно пора создавать олимпийский комитет государств "Не НАТО и Не ИГИЛ" под эгидой ШОС и БРИКС.
Все комментарии (8)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.