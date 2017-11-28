Итоги Сочи-2014 пересмотреть, в Пхенчхан-2018 не пустить

Только в ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) отобрал у российских спортсменов 9 медалей сочинской Олимпиады-2014

Доживи до наших дней основатель современного олимпийского движения и первый президент МОК Пьер де Кубертен, он наверняка умер бы ещё раз. На сей раз от стыда. Потому что вряд ли вынес бы весь тот беспредел спортивных чиновников, устроивших настоящую травлю российских спортсменов.

Фрагмент постера к фильму «Кольца мира»

Возрождая в конце XIX века олимпийское движение, де Кубертен в самых страшных своих кошмарах и представить себе не мог, что наступят такие времена, когда спортивные результаты будут показывать не спортсмены, а «утверждать» спортивные бюрократы. Причем утверждать на основе показаний таких же бюрократов. Среди которых, как выяснилось, есть и такие, кого даже подлецами назвать нельзя, дабы не обидеть подлецов подобными сравнениями.

Помнится, в восьмидесятые годы спорт критиковали за то, что он стал слишком коммерческим. Если раньше спортсмены были энтузиастами-бессеребренниками и сражались исключительно за результат, то к восьмидесятым годам спорт стал весьма доходным бизнесом. А где пахнет деньгами, особенно большими, то там тут же начинают роиться бюрократы.

Не стало исключением и олимпийское движение, которое в настоящее время бюрократизировано настолько, что сам спорт отодвинут на второй, а может и на третий план. И теперь не спортсмен, а чиновник решает, победил он в том или ином соревновании или нет. Причем решение может быть принято через годы. И сделать с этим ничего нельзя, так как придуман такой универсальный репрессивный инструмент, как допинг-пробы.

Пробирки, что с мочой, что со стиральным порошком, похоже, являются любимым средством в арсенале западных поборников «справедливости». Они их пускают в ход всякий раз, как надо кого-то показательно выпороть. В данный момент порке удостоились российские спортсмены. Вернее, порке удостоилась Россия за её результат на сочинской Олимпиаде.

13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовым медалей и первое место в общем зачете – такого результата от наших олимпийцев не ожидал никто. Особенно представители американской сверхнации, которые, как известно, очень не любят проигрывать. Правда, последним в Сочи не помогли даже их загадочные болезни, типа дефицита внимания, и горы прописанных по этому случаю препаратов. На которые МОК и антидопинговая комиссия традиционно закрыл глаза.

Кстати, МОК попутно закрыл глаза и на Олимпийскую хартию, статья 4 которой гласит: «Каждый человек должен иметь право заниматься спортом без какой-либо дискриминации и в Олимпийском духе, что требует взаимопонимания, духа дружбы, солидарности и честной игры. Организация и руководство спортом должны контролироваться независимыми спортивными организациями».

Понятно, что про дух дружбы, солидарность и честную игру можно давно забыть. Когда на кону стоят большие деньги. Как и про контроль независимых спортивных организаций. Как известно, бюрократы больше всего на свете ценят свои места и хорошие зарплаты. Также известно – кто больше платит, тот и заказывает музыку. Поэтому о независимости можно даже не заикаться.

Кстати, насчет музыки. После того, как через два года после окончания игр в Сочи в США сбежал очередной «борец за справедливость» Г. Родченков, моментально заиграла такая музыка и началась такая травля российских спортсменов, какой олимпийское движение ещё не слышало и не видело. Нужные пробирки были извлечены на свет божий, и ладно бы наших спортсменов только лишали медалей, так многих из них ещё и пожизненно дисквалифицировали. То есть им сломали не только спортивную карьеру, но и жизнь.

Благодаря медальной «зачистке» МОК, российская олимпийская сборная с первого места переместилась на шестое, но это, похоже, не конец истории. А финалом будет отстранение сборной от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Все с той же формулировкой – нарушение допинговых правил. Но даже если сборную туда и допустят, то приедет она в сильно ослабленном виде, из-за дисквалификации ряда ведущих спортсменов.

Так что американские «сверхчеловеки» уже сейчас могут праздновать победу. Уж им-то точно МОК лыжные палки между ног вставлять не будет. Так что ждем очередного подтверждения исключительности американцев, как это было на Олимпиаде в Рио.

В общем, если бы Родченкова не существовало в природе, его следовало бы придумать. Он оказал неоценимую услугу не только бюрократам от спорта, но и светочу демократии – США. Последние, глядишь, и заветный звездно-полосатый паспорт ему вручат и до конца жизни будут снабжать энным количеством зеленых бумажек.

Но во всей этой истории есть ещё один, не до конца понятный момент. Это поведение наших спортивных чиновников. Которые вроде и протестуют против решения МОК, но делают это как-то вяло. Словно ещё надеясь на что-то. Даже какие-то сигналы «партнерам» подают – дескать, мы все сделаем, все выполним, только не бейте слишком больно и вообще, давайте жить дружно.

Но дружно жить не получится, неужели не ясно? От нас требуется исключительно покаяние, посыпание головы пеплом, а там, глядишь, и многомиллионную сумму нарисуют за «компенсацию» нечеловеческого труда бюрократов и «дискредитацию» олимпийского движения.

Более того, не умеющих дать решительный отпор никогда и нигде не любили и не уважали. Вот попробовали бы тронуть бюрократы от спорта китайских спортсменов – интересно было бы посмотреть на реакцию китайских товарищей. Что-то подсказывает, что и они тоже подали бы парочку сигналов, но совершенно других. От которых у спортбюрократов моментально пересохло бы во рту и подкосились ноги.

Но на китайцев пока «заказа» не поступало. Но это только пока. Ведь не секрет, что они тоже сильно мешают звездно-полосатым «сверхчеловекам» доказывать свою невиданную в мировой истории исключительность. Впрочем, можно не сомневаться, что китайцы смогут постоять за себя.

А нашим чиновникам неплохо вспомнить советский опыт. СССР не боялся бойкотировать Олимпийские игры и идти на другие крайние меры, когда его пытались прессовать. И уж тем более невозможно даже представить, чтобы советские спортсмены выступали под белым флагом. Вот в этом и есть кардинальное отличие между великой страной и страной, которая всё пытается договориться с «партнерами» и не обострять ситуацию, хотя давно ясно, что никакие они нам не партнеры.

Как говорится, когда есть такие партнеры, враги уже не нужны. Ну а с врагами как всегда поступали? Ответ на этот вопрос даст совсем недавняя история, когда враги предпочитали лишний раз с нашей страной не ссориться. Может, пора прекратить подавать бессмысленные сигналы и хоть что-то сделать, пока нашим спортсменом не запретили выступать даже под белым флагом?