Знаменитый аргентинский футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Как пишет «Интерфакс», согласно условиям недавно подписанного контракта с «Барселоной», годовой доход Месси составит 42 миллиона евро. Контракт будет действовать до 2021 года. Сумма отступных до окончания действия контракта составляет 700 млн евро. Клубу который захочет заполучить Месси до истечения контракта с «Барселоной» надо будет лишь заручиться согласием футболиста и выплатить означенную сумму.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемым футболистов мира занял аргентинец Карлос Тевес, играющий за китайский клуб «Шанхай Шеньхуа». Его годовой доход составляет 38 млн. евро.

Замыкает тройку лидеров бразилец Неймар, годовой заработок которого в французском «Пари Сен-Жермен» составляет 36 млн. евро.