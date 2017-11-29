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Спортсменка из Чехии предложила отстранить сборную РФ от ОИ-2018

20:05 29.11.2017
Габриэла Коукалова. Фото с личной страницы в Dacebook
Габриэла Коукалова. Фото с личной страницы в Dacebook
Сюжет: Олимпийские игры в Сочи 2014

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова высказалась за отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее.

На своей странице в Facebook она призвала приравнять употребление допинга к серьезным преступлениям и не допустить россиян до стартов по аналогии с Олимпиадой в Бразилии.

По мнению Коукаловой, с лишением российских биатлонисток сочинских медалей восторжествовала справедливость. Спортсменка добавила, что честный и справедливый подход важен не только в спорте, но и в жизни. При этом она выразила сожаление, что в России к осознанию этого еще не пришли.

Ранее стало известно, что международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину медалей, завоеванных в Сочи, признав спортсменок виновными в нарушении антидопинговых правил. Их награды должны быть переданы норвежской и чешской сборным.

Темы: Чехия, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийские игры в Сочи 2014
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Комментарии читателей
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30.11.2017, 00:36
Гость: советский инженер

С удовольствием участвуют в травле России. Вцепились в безобидный мельдоний, который всего лишь поддерживает сердце и способствует восстановлению при больших нагрузках. А сотни олимпийцев из "белых и пушистых" стран накачаны тяжелейшим допингом по самую макушку. А у них есть официальные разрешения от МОК и ВАДА. Поглядеть на американок - у них мышцы бугристые, разве это женщины - да это монстры, у нормального мужчины такие вызовут не желание а омерзение. И вся эта грязная крысиная возня устроенная западом по заказу сша в конце концов приведёт к развалу олимпийского движения.
30.11.2017, 00:33
Гость: Vlad

Похоже, основным видом спорта в Олимпийских играх, становится юридический спорт. Сборная очкастых дистрофиков неизменно будет занимать первые места после того, как последовательно золотые медали будут отбираться у сильнейших и постепенно передаваться все ниже и ниже.
Нужно только подождать несколько лет.
А результаты Олимпийских игр будут переписываться вплоть до игр Древней Греции, ведь в них тоже американцы на самом деле тогда побеждали. Ну не накачанные же допингом греки?
29.11.2017, 23:38
Гость: Баранки гну..

Какой сосед, где , как звать ?
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