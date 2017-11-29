Спортсменка из Чехии предложила отстранить сборную РФ от ОИ-2018

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова высказалась за отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее.

На своей странице в Facebook она призвала приравнять употребление допинга к серьезным преступлениям и не допустить россиян до стартов по аналогии с Олимпиадой в Бразилии.

По мнению Коукаловой, с лишением российских биатлонисток сочинских медалей восторжествовала справедливость. Спортсменка добавила, что честный и справедливый подход важен не только в спорте, но и в жизни. При этом она выразила сожаление, что в России к осознанию этого еще не пришли.

Ранее стало известно, что международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину медалей, завоеванных в Сочи, признав спортсменок виновными в нарушении антидопинговых правил. Их награды должны быть переданы норвежской и чешской сборным.