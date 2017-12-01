Завершилась жеребьёвка финальной стадии ЧМ-2018 по футболу
В Москве в Государственном Кремлёвском дворце прошла церемония жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2018 года. В ней принял участие резидент России Владимир Путин
Он поприветствовал гостей церемонии, отметив, что предстоящий турнир станет грандиозным спортивным праздником.
"Наша страна с нетерпением ждёт чемпионата и готова провести его на высоком уровне. Верим, что незабываемые впечатления чемпионат оставит и у тех, кто приедет в РФ", - отметил глава государства
Составы групп по итогам жеребьевки выглядят следующим образом:
Группа А: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия.
Группа B: Португалия, Испания, Иран, Марокко.
Группа C: Франция, Перу, Дания, Австралия.
Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия.
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.
Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама.
Группа H: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.