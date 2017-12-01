Завершилась жеребьёвка финальной стадии ЧМ-2018 по футболу

В Москве в Государственном Кремлёвском дворце прошла церемония жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2018 года. В ней принял участие резидент России Владимир Путин

Он поприветствовал гостей церемонии, отметив, что предстоящий турнир станет грандиозным спортивным праздником.

"Наша страна с нетерпением ждёт чемпионата и готова провести его на высоком уровне. Верим, что незабываемые впечатления чемпионат оставит и у тех, кто приедет в РФ", - отметил глава государства

Составы групп по итогам жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа А: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия.

Группа B: Португалия, Испания, Иран, Марокко.

Группа C: Франция, Перу, Дания, Австралия.

Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия.

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама.

Группа H: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.