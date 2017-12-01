]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Завершилась жеребьёвка финальной стадии ЧМ-2018 по футболу

19:18 1.12.2017

В Москве в Государственном Кремлёвском дворце прошла церемония жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2018 года. В ней принял участие резидент России Владимир Путин

Он поприветствовал гостей церемонии, отметив, что предстоящий турнир станет грандиозным спортивным праздником.

"Наша страна с нетерпением ждёт чемпионата и готова провести его на высоком уровне. Верим, что незабываемые впечатления чемпионат оставит и у тех, кто приедет в РФ", - отметил глава государства

Составы групп по итогам жеребьевки  выглядят следующим образом:

Группа А: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия.

Группа B: Португалия, Испания, Иран, Марокко.

Группа C: Франция, Перу, Дания, Австралия.

Группа D: Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия.

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

Группа G: Бельгия, Англия, Тунис, Панама.

Группа H: Польша, Колумбия, Сенегал, Япония.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.12.2017, 19:53
Гость: Зоя

Пир во время чумы начался.
+
А насчет того, что "Верим, что незабываемые впечатления чемпионат оставит и у тех, кто приедет в РФ", то Жерар Депардье уже поделился своими незабываемыми впечатлениями о России.
"Когда мне захочется такой(как в России) жизни, я пару дней поживу в своем сарае"- сказал Депардье, получивший гражданство лично из рук Президента РФ!
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.