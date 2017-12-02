Спортсмены из КНДР отказались от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнхчане

Единственные представители КНДР, отобравшиеся для участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане — фигуристы Ём Тхэ Ок и Ким Ю Сик - пропустили крайний срок регистрации на соревнования, сообщает The Chosun Ilbo. Спортивная пара получила право выступить на Играх, заняв в конце сентября шестое место на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.

Международный союз конькобежцев (ISU) установил крайний срок для подачи заявок для участия в Олимпиаде-2018. Он истек 30 октября. Ём Тхэ Ок и Ким Ю Сик уже не смогут выступить в Пхёнчхане. Их место займет пара из Японии, которая должны до 21 декабря определиться с конкретными кандидатурами, сообщает РБК.

На данный момент среди участников Игр в Пхёнчхане нет ни одного преставителя КНДР. Помимо Ём Тхэ Ока и Ким Ю Сика еще несколько спортсменов из этой страны могли квалифицироваться на Олимпиаду, но пропустили отборочные соревнования. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) еще может предоставить северокорейским атлетам специальное приглашение (wild card).

Ранее «Российская газета» сообщала, что МОК готов взять на себя все расходы, связанные с участием сборной КНДР в Олимпиаде 2018 года. Подобное финансирование предусмотрено по «Программе солидарности», созданной для поддержки национальных сборных, испытывающих нехватку средств для подготовки к Играм. Принять участие в Играх спортсменов КНДР приглашало и правительство Южной Кореи.