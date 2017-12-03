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Российский силач Иван Савкин установил новый личный рекорд

21:39 3.12.2017
Стоп-кадр видео с личной страницы Ивана Савкина «ВКонтакте»
Стоп-кадр видео с личной страницы Ивана Савкина «ВКонтакте»
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Пауэрлифтер из Владивостока Иван Савкин сумел сдвинуть с места судно весом свыше семи тысяч тонн.

«На данный момент это самый тяжелый вес в моей карьере», - рассказал силач «Интерфаксу». Он отметил, что новый рекорд удалось установить с первой попытки - контейнеровоз «Радик Баширов» был отбуксирован на полметра, несмотря на мешавший сильный ветер. Свое достижение Савкин посвятил предстоящему Дню Конституции.

На этом спортсмен останавливаться не намерен. Савкин собирается побить мировой рекорд по буксировке плавательных средств, который принадлежит его коллеге из Канады. Несколько лет назад тот сдвинул с места паром, весящий свыше 10 тысяч тонн.

Ранее Савкин сдвигал с места истребитель Су-27, зенитно-ракетный комплекс «Оса», танк Т-34, портовый кран и другую технику.
 

Темы: Россия, Выдающиеся спортсмены в России, Рекорды и выдающиеся спортивные достижения
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Комментарии читателей
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04.12.2017, 09:11
Гость: Виктор

Запредельные веса, запредельная нагрузка - это до поры до времени, а затем тяжелые поражения сердечно-сосудистой системы (наш чемпион Власов, из последних смерть Турчинского), в лучшем случае сердечная недостаточность, в худшем тромбоз глубоких вен с частым окончанием жизненного пути от тромбоэмболии легких. Сам испытал эти "радости жизни" (меня во время врачи приняли на борт скорой)
04.12.2017, 08:18
Гость: Дык

в воде, как в школьной физике учат, начальное трение нулевое и возрастает со скоростью перемещения. Соответственно - любой может сдвинуть такой пароход, вопрос во времени (ускорение = масса/сила).
Вот ежели бы он его на берег вытащил...
03.12.2017, 23:15
Гость: Остолоп

"Ранее Савкин сдвигал с места истребитель Су-27, зенитно-ракетный комплекс «Оса», танк Т-34, портовый кран и другую технику."
Каждый борется со скукой по своему.
"В семидесятом был грузин —
Так тот вообще хлебал бензин."
/ВВС/
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