Российский силач Иван Савкин установил новый личный рекорд

Пауэрлифтер из Владивостока Иван Савкин сумел сдвинуть с места судно весом свыше семи тысяч тонн.

«На данный момент это самый тяжелый вес в моей карьере», - рассказал силач «Интерфаксу». Он отметил, что новый рекорд удалось установить с первой попытки - контейнеровоз «Радик Баширов» был отбуксирован на полметра, несмотря на мешавший сильный ветер. Свое достижение Савкин посвятил предстоящему Дню Конституции.

На этом спортсмен останавливаться не намерен. Савкин собирается побить мировой рекорд по буксировке плавательных средств, который принадлежит его коллеге из Канады. Несколько лет назад тот сдвинул с места паром, весящий свыше 10 тысяч тонн.

Ранее Савкин сдвигал с места истребитель Су-27, зенитно-ракетный комплекс «Оса», танк Т-34, портовый кран и другую технику.

