"Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Халл Сити»"

Пресс-служба английского футбольного клуба «Халл Сити» сообщила, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера команды. На сайте клуба говорится, что его руководство и тренер решили расторгнуть соглашение «по обоюдному согласию».

Вместе со Слуцким клуб покинет и директор по стратегическому развитию Олег Яровинский.

«Леонид неустанно трудился на своем посту и делал это с честью. Работать с ним было удовольствием. К сожалению, результаты команды не улучшились, как на это надеялись обе стороны, поэтому мы пришли к соглашению о прекращении сотрудничества», — прокомментировал уход Слуцкого заместитель председателя совета директоров «Халл Сити» Эхаб Аллам.

Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити» в июне 2017 года, став первым россиянином на посту главного тренера английской команды.

При Слуцком «Халл Сити» одержал в чемпионшипе четыре победы, семь раз сыграл вничью и потерпел девять поражений, а также вылетел из Кубка Англии. В последних семи матчах клуб ни разу не победил.

Леонид Слуцкий — один из самых титулованных российских тренеров. Вместе с ПФК ЦСКА, который он возглавлял с 2009 по 2016 год, Слуцкий три раза становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. В 2015-2016 годах он был главным тренером сборной России и вывел команду на чемпионат Европы-2016.