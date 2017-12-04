]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Халл Сити»

08:13 4.12.2017
Фото с сайта rfs.ru
Фото с сайта rfs.ru
Материалы по теме:

Пресс-служба английского футбольного клуба «Халл Сити» сообщила, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера команды. На сайте клуба говорится, что его руководство и тренер решили расторгнуть соглашение «по обоюдному согласию».

Вместе со Слуцким клуб покинет и директор по стратегическому развитию Олег Яровинский.

«Леонид неустанно трудился на своем посту и делал это с честью. Работать с ним было удовольствием. К сожалению, результаты команды не улучшились, как на это надеялись обе стороны, поэтому мы пришли к соглашению о прекращении сотрудничества», — прокомментировал уход Слуцкого заместитель председателя совета директоров «Халл Сити» Эхаб Аллам.

Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити» в июне 2017 года, став первым россиянином на посту главного тренера английской команды.

При Слуцком «Халл Сити» одержал в чемпионшипе четыре победы, семь раз сыграл вничью и потерпел девять поражений, а также вылетел из Кубка Англии. В последних семи матчах клуб ни разу не победил.

Леонид Слуцкий — один из самых титулованных российских тренеров. Вместе с ПФК ЦСКА, который он возглавлял с 2009 по 2016 год, Слуцкий три раза становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. В 2015-2016 годах он был главным тренером сборной России и вывел команду на чемпионат Европы-2016.

Темы: Великобритания, Спортивные события и персоны, Футбол в Европе
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.12.2017, 12:21
Гость: Остолоп

"Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Халл Сити»"
В клубе вздохнули с облегчением
04.12.2017, 10:46
Гость: Мда

Сдулся "супертренер"... Это ж вам не Бесков!
04.12.2017, 08:49
Гость: ///. "Не покидай меня.." //фр.шансон//

Ну, фсе, конец английскому футболу.
Все комментарии (6)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.