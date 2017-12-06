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На Поклонной горе появится 40 ледяных скульптур в честь сборных ЧМ-2018

12:22 6.12.2017
Фото с сайта mos.ru
Фото с сайта mos.ru
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Более 40 ледяных скульптур, символов стран — участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, установят в парке Победы на Поклонной горе. Их объединят в восемь композиций — по количеству групп, на которые разделены 32 сборные команды согласно результатам финальной жеребьевки. Она прошла 1 декабря.

В каждую композицию войдут символы четырех стран, которым предстоит сыграть друг с другом. Скульптуры установят в рамках ежегодного новогоднего фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи». Он пройдет с 29 декабря по 8 января при поддержке Департамента культуры города Москвы, сообщается на сайте mos.ru.

«Всего на создание скульптур уйдет две тысячи тонн природного льда. Он “родом” из Байкала, а также из озер Екатеринбурга и Архангельска. Скульптуры каждой страны будут включать в себя несколько символов. Посетители смогут увидеть не только ледовые копии архитектурных шедевров и памятников культуры, но и изображения звезд мирового футбола, персонажей сказок и других национальных символов стран-участниц», — рассказал организатор проекта Александр Ковтунец.

Так, в одной группе сборной России предстоит сразиться с командами из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Поэтому в скульптурной композиции гости фестиваля увидят караван из Саудовской Аравии, который будет проходить мимо египетских пирамид. По соседству разместятся русские избы и церкви. В композицию войдет и знаменитый уругвайский монумент «Пальцы».

В парке ледяных скульптур родину футбола Англию представят уменьшенная копия Биг-Бена и скульптура героя произведений Джонатана Свифта — Лэмюэля Гулливера, а также знаменитый двухэтажный лондонский автобус даблдейкер. Гости фестиваля увидят и высеченный изо льда профиль знаменитого английского сыщика Шерлока Холмса.

В одной группе вместе со сборной Англии оказались команды Бельгии, Панамы и Туниса, поэтому в композиции будет представлена и ледяная миниатюра Панамского канала, по которому плывут лодки и корабли, а вдоль него разместятся фигуры экзотических животных. Будет там и типичный старинный бельгийский городок с извилистой мощеной улочкой, по которой проезжает повозка, запряженная лошадьми, и легендарные руины древнего Карфагена из Туниса.

В ледовом городе будут соседствовать символы Мексики, Германии, Швеции и Южной Кореи — сборные этих стран сыграют друг с другом в групповом этапе турнира. Рядом с достопримечательностью Мексики, пирамидой Кукулькана из города индейцев майя, можно будет увидеть южнокорейских мастеров тхэквондо, символы немецкой культуры — фигуры композитора Иоганна Себастьяна Баха, а также главного героя произведения писателя Рудольфа Эриха Распе барона Мюнхгаузена, сидящего верхом на ядре. Композицию дополнят персонажи из сказок шведской писательницы Астрид Линдгрен, — Пеппи Длинныйчулок и Карлсон.

В других пяти скульптурных композициях также будут представлены символы стран-соперниц чемпионата мира по футболу — 2018.

Высота каждой скульптуры, включенной в композиции, составит от трех до шести метров. В центре фестивальной площадки разместится ледяная копия Московского Кремля высотой 12 метров с пятью башнями. От его стен будут спускаться восемь ледяных горок длиной до 30 метров. Еще четыре горки (каждая протяженностью до 120 метров) зальют на холме Поклонной горы. Рядом с Кремлем расположится фотозона — 10 ледяных скульптур высотой до трех метров. Там посетители смогут полежать на русской печи, посидеть на царском троне, выйти из огромной морской раковины или забраться на дракона или в голландскую мельницу.

Одним из ключевых арт-объектов станет ледовая изба. Она будет состоять из двух комнат, где все атрибуты домашней обстановки тоже выполнены изо льда. В первой комнате гости увидят стол, стулья, телевизор, пуфик и зеркало, в соседней — русскую баню с печкой, лежанками, ушатом с водой и дубовым веником.

Темы: Москва, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 15:35
Гость: ВВВ

Шизофрения не излечима. Тогда - зимняя олимпиада в субтропиках, теперь - ледяные скульптуры к летним соревнованиям. И ведь не за 10 рублей их "слепят"! Плюс морозилки, холодильники. Иначе как лета достоят!
06.12.2017, 15:06
Гость: SL

Вот теперь заживем!
06.12.2017, 14:01
Гость: Если

вход туда будет платным и дорогим, это оправдывает заказчиков этих статуй, если же нет, то это пыль в глаза как и в Олимпиаде 1980 в Москве, но сегодня не коммунизм, и растратчик должен будет сесть в тюрьму.
Интересно, а бомжей из столицы уже выселяют?
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