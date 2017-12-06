Андрей Паршев: Зачем Александр Жуков извинялся «за нарушения допинговых правил»?

Олимпийское движение умерло не вчера, а в тот день, когда американцам разрешили второй раз пробежать эстафету, потому что первый раз у них не получилось

Вот тогда произошла эта смерть, а то, что сейчас – это посмертные подергивания, «рефлексы». Или, может быть, когда в фигурном катании канадской паре выдали второй комплект золотых медалей. Помнится, китайцы тогда отказались присутствовать на церемонии награждения. В общем, это всё равно.

Фото с сайта sport.unian.net

Поэтому обсуждать, что дальше делать с этой Олимпиадой или следующей – бессмысленно, они умерли и смердят, и их нельзя оживить – если, конечно, этим не займутся какие-нибудь святые, привычные творить чудеса. Но таковых нет - ни в МОК, ни в российском олимпийском комитете.

Зачем Александр Жуков извинялся «за нарушения допинговых правил»? (полный текст выступления Александра Жукова - прим.ред.) Россию – как государство - наказывают не за «нарушения», а за господдержку допинга. Если она была – тогда признавай и извиняйся, если не было – оправдывайся и НЕ извиняйся. Всё же просто и очевидно. Нельзя зачитывать длинный, путаный и жалостливый доклад с опровержением лживых наветов – и затем извиняться.

Эти «извинения» - подлые, и хуже того – они глупы. Это та фраза, за которую тут же ухватился Томас Бах, который прекрасно знает, что решения МОК – подлые и лживые, но «извинения» Жукова их как-то оправдывают – в том смысле, в каком действия Баха оправдывают Макларена. Уж извиняйся тогда и перед Родченковым.

Последующие жалкие и тоже глупые заявления Жукова, что «нам разрешат символику на закрытии Игр» (С чего он это взял? Дисквалификация до закрытия игр включительно), что «санкции закончены 5 декабря» (даже обсуждать эту глупость не хочется), что «требования – только штрафы заплатить» (полно требований) и т.д.. – только делают картину более выпуклой.

В российском обществе, и не только, кстати, среди русских, сейчас господствует одна точка зрения, одно мнение – никаких платежей МОКу, никаких 15 миллионов – и никаких вообще государственных затрат на Олимпиаду, если кто-то из спортсменов захочет всё-таки поехать. Пусть едут за свой счет или ищут спонсоров. Это мнение, по-моему, где-то 80%, не меньше.

Это мнение включает в себя еще некоторые – а именно: «объявить бойкот». Но тут такое дело – Россия не может объявить бойкот – она не допущена. И еще – «наказать Мутко». Он, конечно, «лицо олимпийского скандала», но отнюдь не причина его, и это, в общем, тоже все понимают. Также все знают, в чем причины этих событий.

В бизнесе и вообще в человеческой деятельности самое разумное – отказываться от чего-то, что не приносит пользы, тем более если наносит вред. Нам олимпийское движение пользы не приносит. Да, наши враги запустили эту операцию с целью выдавить нас из Олимпиад. На первый взгляд, этому надо сопротивляться – но надо ли, на самом деле?

Спортивные победы не так уж сильно увеличивают нашу популярность; деньги тратятся большие; а для самих профессиональных спортсменов запредельные нагрузки отзываются потом очень и очень тяжело. И главное – нет никаких надежд, что кто-то там поумнеет и вдруг поймет какие-то разумные доводы – типа, что никто не будет рассчитывать на подмену одной пробы, если спортсмен после этого поедет на кучу других соревнований, где он также будет плотно тестироваться.

Запад съехал с катушек, и что там русские спортсмены – они обвиняют своих собственных порноактеров в сексуальных домогательствах к партнершам, а политиков в инцидентах сорокалетней давности, причем с обратной силой недавно принятых законов. Нет, будет только хуже.

И неплохо бы трезво взглянуть на историю олимпизма и его результаты для спорта: мы увидим, что прессинг в адрес России был всегда и привел он к серьезным деформациям спорта как такового. Из олимпийских видов спорта исключались те, в которых у нас были неплохие шансы, и включались у нас неизвестные; это сразу влияло на развитие этих видов спорта в нашей стране. На «неолимпийские виды» денег не давали, попросту говоря.

Например, исчезла пулевая стрельба из винтовок, в которой когда-то у нас были первые олимпийские чемпионы. А ведь вообще говоря – хороший и полезный вид спорта. Под угрозой находится борьба, в которой мы традиционно собираем богатый урожай медалей за счет кавказских борцов.

Зато расцветает борьба без стыда и совести – и в этом виде у нас нет шансов.

Зададимся вопросом: мы что, занимаемся спортом только затем, чтобы показать его Западу? Если так, то надо очнуться и прекратить; если же мы это делаем для себя, то, может быть, и надо делать это для себя?

Так не разумнее ли выйти из олимпийской системы и перебросить ресурсы в другие спортивные структуры? Я понимаю, что некоторые с большим трудом расстаются с любимыми игрушками, но эти игрушки плохо пахнут и бьются током, и нет никаких надежд, что что-то изменится, пока наши партнеры правят бал. Наша молодежь – вся молодежь, не только сотня-другая «спортивных образцов» - должна отлично бегать, плавать, стрелять, играть в волейбол, ориентироваться и бороться. Даже и в футбол играть, хотя у нас по полгода снег лежит и газоны не растут.

У нас должны быть собственные соревнования, с призовыми за счет сэкономленных олимпийских денег – и пусть при желании приезжают и иностранцы, только не надо помпезности и хвастливых речей о замене олимпиад собственными – нам до этого далеко. Вообще не надо ничего делать в пику кому-либо – надо думать в первую очередь о себе.

Я бы, пожалуй, порассуждал и еще насчет того, что вся эта история – лишь частный случай нашего низкопоклонства перед Западом, от чего мы постоянно имеем проблемы и огорчения, но, пожалуй, пока хватит. Только повторюсь – если мы хотим всё же как-то дать сдачи обидчикам, то единственный способ – не давать им денег. Если же опять дадим – ну, значит, поделом нам.