]]> ]]>
Главная Спорт Актуально

Андрей Паршев: Зачем Александр Жуков извинялся «за нарушения допинговых правил»?

09:09 6.12.2017 , Андрей Паршев

Олимпийское движение умерло не вчера, а в тот день, когда американцам разрешили второй раз пробежать эстафету, потому что первый раз у них не получилось

Вот тогда произошла эта смерть, а то, что сейчас – это посмертные подергивания, «рефлексы». Или, может быть, когда в фигурном катании канадской паре выдали второй комплект золотых медалей. Помнится, китайцы тогда отказались присутствовать на церемонии награждения. В общем, это всё равно.

Фото с сайта sport.unian.net

Поэтому обсуждать, что дальше делать с этой Олимпиадой или следующей – бессмысленно, они умерли и смердят, и их нельзя оживить – если, конечно, этим не займутся какие-нибудь святые, привычные творить чудеса. Но таковых нет - ни в МОК, ни в российском олимпийском комитете.

Зачем Александр Жуков извинялся «за нарушения допинговых правил»? (полный текст выступления Александра Жукова - прим.ред.) Россию – как государство - наказывают не за «нарушения», а за господдержку допинга. Если она была – тогда признавай и извиняйся, если не было – оправдывайся и НЕ извиняйся. Всё же просто и очевидно. Нельзя зачитывать длинный, путаный и жалостливый доклад с опровержением лживых наветов – и затем извиняться.

Эти «извинения» - подлые, и хуже того – они глупы. Это та фраза, за которую тут же ухватился Томас Бах, который прекрасно знает, что решения МОК – подлые и лживые, но «извинения» Жукова их как-то оправдывают – в том смысле, в каком действия Баха оправдывают Макларена. Уж извиняйся тогда и перед Родченковым.

Последующие жалкие и тоже глупые заявления Жукова, что «нам разрешат символику на закрытии Игр» (С чего он это взял? Дисквалификация до закрытия игр включительно), что «санкции закончены 5 декабря» (даже обсуждать эту глупость не хочется), что «требования – только штрафы заплатить» (полно требований) и т.д.. – только делают картину более выпуклой.

В российском обществе, и не только, кстати, среди русских, сейчас господствует одна точка зрения, одно мнение – никаких платежей МОКу, никаких 15 миллионов – и никаких вообще государственных затрат на Олимпиаду, если кто-то из спортсменов захочет всё-таки поехать. Пусть едут за свой счет или ищут спонсоров. Это мнение, по-моему, где-то 80%, не меньше.

Это мнение включает в себя еще некоторые – а именно: «объявить бойкот». Но тут такое дело – Россия не может объявить бойкот – она не допущена. И еще – «наказать Мутко». Он, конечно, «лицо олимпийского скандала», но отнюдь не причина его, и это, в общем, тоже все понимают. Также все знают, в чем причины этих событий.

В бизнесе и вообще в человеческой деятельности самое разумное – отказываться от чего-то, что не приносит пользы, тем более если наносит вред. Нам олимпийское движение пользы не приносит. Да, наши враги запустили эту операцию с целью выдавить нас из Олимпиад. На первый взгляд, этому надо сопротивляться – но надо ли, на самом деле?

Спортивные победы не так уж сильно увеличивают нашу популярность; деньги тратятся большие; а для самих профессиональных спортсменов запредельные нагрузки отзываются потом очень и очень тяжело. И главное – нет никаких надежд, что кто-то там поумнеет и вдруг поймет какие-то разумные доводы – типа, что никто не будет рассчитывать на подмену одной пробы, если спортсмен после этого поедет на кучу других соревнований, где он также будет плотно тестироваться.

Запад съехал с катушек, и что там русские спортсмены – они обвиняют своих собственных порноактеров в сексуальных домогательствах к партнершам, а политиков в инцидентах сорокалетней давности, причем с обратной силой недавно принятых законов. Нет, будет только хуже.

И неплохо бы трезво взглянуть на историю олимпизма и его результаты для спорта:  мы увидим, что прессинг в адрес России был всегда и привел он к серьезным деформациям спорта как такового. Из олимпийских видов спорта исключались те, в которых у нас были неплохие шансы, и включались у нас неизвестные; это сразу влияло на развитие этих видов спорта в нашей стране. На «неолимпийские виды» денег не давали, попросту говоря.

Например, исчезла пулевая стрельба из винтовок, в которой когда-то у нас были первые олимпийские чемпионы. А ведь вообще говоря – хороший и полезный вид спорта. Под угрозой находится борьба, в которой мы традиционно собираем богатый урожай медалей  за счет кавказских борцов.

Зато расцветает борьба без стыда и совести – и в этом виде у нас нет шансов.

Зададимся вопросом: мы что, занимаемся спортом только затем, чтобы показать его Западу? Если так, то надо очнуться и прекратить; если же мы это делаем для себя, то, может быть, и надо делать это для себя?

Так не разумнее ли выйти из олимпийской системы и перебросить ресурсы в другие спортивные структуры? Я понимаю, что некоторые с большим трудом расстаются с любимыми игрушками, но эти игрушки плохо пахнут и бьются током, и нет никаких надежд, что что-то изменится, пока наши партнеры правят бал. Наша молодежь – вся молодежь, не только сотня-другая «спортивных образцов» - должна отлично бегать, плавать, стрелять, играть в волейбол, ориентироваться и бороться. Даже и в футбол играть, хотя у нас по полгода снег лежит и газоны не растут.

У нас должны быть собственные соревнования, с призовыми за счет сэкономленных олимпийских денег – и пусть при желании приезжают и иностранцы, только не надо помпезности и хвастливых речей о замене олимпиад собственными – нам до этого далеко. Вообще не надо ничего делать в пику кому-либо – надо думать в первую очередь о себе.

Я бы, пожалуй, порассуждал и еще насчет того, что вся эта история – лишь частный случай нашего низкопоклонства перед Западом, от чего мы постоянно имеем проблемы и огорчения, но, пожалуй, пока хватит. Только повторюсь – если мы хотим всё же как-то дать сдачи обидчикам, то единственный способ – не давать им денег. Если же опять дадим – ну, значит, поделом нам.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.12.2017, 15:59
Гость: ПРацельс

вот что значит когда у людей нет принципов)))
да ещё помноженное на глупость - страшная разрушающая сила)))
беспринципные дураки постоянно норовят на рыбку сесть и не промокнуть)))
06.12.2017, 15:56
Гость: ха-ха-ха

Есть ИДЕЯ!
Сегодня проходит съезд волонтеров, надо этим воспользоваться. На сэкономленные деньги от неучастия в олимпиаде, Россия закупает все оставшиеся билеты (благо, что на сегодня выкуплено только 40%) и на них посылает в Корею волонтеров с Российскими флагами (причем у каждого), одев их в костюмы, пошитые для наших несостоявшихся олимпийцев (чтобы их пустить в дело). И в случае награждения Российского спортсмена золотой медалью, все хором поют Российский гимн и размахивают флагами. Думаю, что олимпийский гимн наши ребята перепоют!!! Для спевки есть еще два месяца. Такому хору, такому единению, думаю, может позавидовать даже ансамбль Александрова!
Уверен, такую олимпиаду не скоро забудут недруги России!!!!!!
06.12.2017, 15:53
Гость: Сварог.

Кадыров прав. Если у нас еще осталось хоть сколько нибудь чести тогда наш ответ только не ехать.
Все комментарии (294)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.