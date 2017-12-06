Заседание МОК в Лозанне: белый флаг и миллионная контрибуция

На заседании исполкома МОК, прошедшего в Лозанне, фактически официально признан принцип коллективной ответственности



Фото Christophe Moratal с сайта olympic.org

Помните такую фразу: «О спорт – ты мир»? Нет, отныне спорт не мир, а грязная политическая возня, где спортсмены низведены до состояния полурабов, над которыми бюрократы от спорта могут издеваться как им только вздумается.

Хотят – отнимают завоеванные медали. Хотят – дисквалифицируют пожизненно. Презумпция невиновности? Нет, не слышали. Коллективная ответственность, как в Хатыни в 1943 году – это да, это их метод.

Причем делается всё это на основании каких-то маловразумительных докладов, в основе которых лежат показания бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Г. Родченкова. Который в недавнем эфире телеканала НТВ прямо заявил, что «уничтожит весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет».

Вот так просто. Один человек с непонятным статусом и неизвестно кого представляющий в открытую произносит такие слова. За которые в нормальных странах моментально волокут в суд. Но, как известно, приютившие Родченкова США – страна особая. Для которой существует собственная трактовка законов. В США никого почему-то такие заявления не смущают, хотя пообещай кто-то уничтожить американский спорт, то моментально сидел бы уже в печально знаменитой тюрьме Гуантанамо.

Как известно, в США Родченкову предоставили защиту как ценному свидетелю, и американское государство оплачивает его существование. Говорят, даже премиальную иномарку ему купили за его «подвиги». В общем, США совершенно открыто, с привлечением госструктур, без которых в программу защиты свидетелей не попасть, воюют против российского спорта. Да не просто воюют, а по словам их протеже Родченкова, ставят своей целью его уничтожение.

Стоит ли удивляться тому, что произошло в Лозанне? Где исполком МОК вынес вполне предсказуемый приговор нашим спортсменам: на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане они допущены, но не все и строго под белым олимпийским флагом.

Несмотря на то, что наши спортсмены в 2017 году сдали рекордные 1240 допинг-проб, принцип коллективной ответственности был поставлен во главу угла при вынесении этого людоедского решения. Более того, бюрократы от спорта оценили свой стахановский труд в 15 миллионов долларов, которые им должна выплатить Россия.

В общем-то, после этого заседания и особенно его итогов на олимпийском движении можно ставить крест. Это больше не спорт. Это нечто такое, чему пока не придумано корректного, нематерного определения. И Россия имеет полное право во всем этом омерзительном балагане не участвовать.

Когда судьбу сотен спортсменов определяют какие-то родченковы, надо не подставлять левую щеку для очередной оплеухи и бормотать извинения, а бороться с произволом всеми возможными способами. Для начала потратить те самые 15 миллионов долларов не на выплату репараций спортивным бюрократам, а на юристов, которые будут бесконечно вкатывать иски, отстаивая законные права российских спортсменов. Не хватит этих денег – выделить ещё.

В конце концов, не такие уж это и большие суммы, у нас столько получают некоторые игроки столичных футбольных клубов, так неужели страна не сможет найти эти миллионы для юридической защиты своих олимпийцев? Своей спортивной элиты?

Олимпиаду в Пхенчхане надо однозначно бойкотировать. Зачем туда ехать «усеченным» составом сборной, которая к тому же начиная с первого дня Олимпиады будет выглядеть как команда-изгой, которой отказали даже носить символику собственной страны. Зачем быть посмешищем для всего мира? Тем более, что даже при самом удачном раскладенаши спортсмены завоюют минимум в два раза меньше медалей, чем в Сочи, да и то не факт, что их впоследствии не отнимут.

Надо совершенно четко понимать, что против нас ведется война. Её можно называть гибридной, можно придумать другой термин, но от этого она не перестает быть войной. Так зачем выполнять условия врага? Война ведется на всех фронтах, начиная от экономического и, как показали вчерашние события, и на спортивном тоже.

Впрочем, это было ясно уже на Олимпиаде в Рио. Наши спортивные чиновники не понимают, что с врагом договорится нельзя, а все извинения и попытки идти навстречу «партнерам» воспринимаются как слабость проигравшего, к которому ничего кроме презрения испытывать не будут. И которому в следующий раз выставят совсем другой счет, а спортсменов заставят выступать уже не под белым флагом, а в кандалах.

Но что-то подсказывает, что Россия займет смиренную позицию. Вернее, подсказывает вот что. По информации Lenta.ru, которая ссылается на издание Inside the Games, олимпийская форма для нашей сборной… заказана в США, у фирмы Nike. Причем изначально она была заказана нейтральной, без государственной символики. Один этот факт уже говорит о многом. Так стоит ли удивляться, что нам нагло и показательно плюют в лицо?

К сожалению, «встающая с колен» Россия – это не СССР. Советский Союз не потерпел бы и десятой доли подобных издевательств. Уж чего-чего, а отстаивание собственных интересов, причем в любой области, всегда ставилось в СССР во главу угла.

Сложно представить советского спортивного чиновника, со смиренным видом просящего прощения. И еще сложнее представить СССР выплачивающим контрибуцию спортивным бюрократам и уж совсем немыслимо – советских спортсменов под белым флагом.

Но сейчас другие времена, поэтому можно сколь угодно долго распинаться о величии страны, вот только на деле все обстоит совсем не так.