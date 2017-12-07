Что делать российским спортсменам? Выступать под флагом СССР

Поступает множество предложений, что делать нашим олимпийцам. Наш читатель предлагает еще одно: ехать нужно, но с атрибутикой Советского Союза

Итак, принятое решение МОК никого в общем-то не удивило. А что бы сделали в США, попади они в такое положение? Думаю, что начали бы с обращения в суд с обвинением (далее список лиц и организаций) в антиамериканской деятельности.

Где проходили крайние зимние Олимпийские игры? Правильно, в России. Обвинения в предполагаемых преступлениях, следовательно, тоже должны рассматриваться в России.

© KM.RU, Филипп Киреев

Российские ВУЗы выпускают юристов, вероятно, в большем количестве, чем инженеров. Почему же эти юристы не организуют открытый судебный процесс в России, конкретно в Сочи, по рассмотрению деятельности заинтересованных лиц в опорочивании российского спорта и страны России?

Если (как мы узнаём из СМИ) у МОК нет конкретных обвинительных доказательств, предъявляемых российским спортсменам, то может быть, стоит обвинить непосредственно эту организацию в выполнении политического заказа, коррупции и недоверии к ее функционерам, а также завести против них уголовные дела в России, вызвать в суд, а в случае неявки подать на них в международный розыск?

Вряд ли эти деятели приедут в Сочи вообще, но репутация их, вероятнее всего, пострадает. Тогда и другим будет некомфортно при принятии подобных решений.

Поступает множество предложений – что делать российским спортсменам в данном случае. Могу предложить еще одно, ассиметричное. Ехать нужно, но с атрибутикой Советского Союза! И вот почему: Россия является правопреемницей СССР, и граждане России имеют полное право воспользоваться его символами, тем более что эти символы в России не запрещены, как и Георгиевская лента.

Насколько мне известно, правилами Олимпийских игр это также не запрещено. Пусть наши правоведы и более компетентные люди предложат - что кроме флага СССР можно пронести с собой на торжественное шествие и сами соревнования? Это могут быть серп и молот, флаг Победы, установленный в Берлине, красная звезда, Олимпийский Мишка и др. А если кто-то против СССР, победившего фашизм в 1945 г, то следует обвинить этих противников в перечеркивании итогов Второй мировой войны и пособничестве возрождающемуся фашизму.

Ну, а если уж полицейские Южной Кореи будут мешать шествию наших спортсменов с атрибутикой СССР, то ведь и отношение к Северной Корее можно пересмотреть в духе СССР. Кстати, это будет неплохой выход из создавшегося положения, когда одно государство, получившее санкции от коллективного Запада, помогает этому Западу с санкциями против другого государства, также получившего санкции от этого Запада!

Если на одном из международных соревнований российскую спортсменку обвиняли в том, что она воспользовалась резинкой для волос цвета флага России, то пусть теперь российские спортсменки используют такие резинки цвета Георгиевской ленты! И пусть только попробуют их назвать «колорадами». В этом случае должны выходить в эфир моментальные обвинительные заготовки, в том числе и на RT, в потакании нацизму.

Повторюсь еще раз. Ехать нужно, но прежде всего, нужно составить стратегический план мероприятий и участвовать в этих Олимпийских играх, как в спецоперации, защищающей честь и доброе имя России. Время для этого еще есть, средства тоже!

Приведу еще один аргумент из истории Великой Отечественной войны. Футбольный матч в оккупированном немцами Киеве между оккупантами и советскими футболистами. Киевляне знали, что за победу над немцами их ждет концентрационный лагерь и смерть. Но честь для них оказалась выше смерти. Сейчас создается впечатление, что Олимпийский комитет тоже оккупирован деятелями из стран НАТО. И методы у них очень знакомые…

Помните последнюю фразу курсанта Фазы в фильме «Щит и меч»: «Умереть тебе - значит на них сработать. Давай, друг». Очень созвучно современному: «Работайте, братья!». А на Западе, видимо, очень хотят, чтобы олимпийский спорт в России умер.

Может быть, не все предложенные средства однозначно приемлемы для Российского Олимпийского комитета, но рассмотреть их необходимо. Возможно, появятся и новые ассиметричные предложения.

P.S. Если кому-то из спортсменов не нравится СССР, то дополнительно можно также воспользоваться Петровским Андреевским флагом и той же самой Георгиевской лентой.

Автор: Андрей Владимирович Паршинцев,член Союза журналистов России (Крым)