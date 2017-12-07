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Что делать российским спортсменам? Выступать под флагом СССР

12:43 7.12.2017

Поступает множество предложений, что делать нашим олимпийцам. Наш читатель предлагает еще одно: ехать нужно, но с атрибутикой Советского Союза

Итак, принятое решение МОК никого в общем-то не удивило. А что бы сделали в США, попади они в такое положение? Думаю, что начали бы с обращения в суд с обвинением (далее список лиц и организаций) в антиамериканской деятельности.

Где проходили крайние зимние Олимпийские игры? Правильно, в России. Обвинения в предполагаемых преступлениях, следовательно, тоже должны рассматриваться в России.

© KM.RU, Филипп Киреев

Российские ВУЗы выпускают юристов, вероятно, в большем количестве, чем инженеров. Почему же эти юристы не организуют открытый судебный процесс в России, конкретно в Сочи, по рассмотрению деятельности заинтересованных лиц в опорочивании российского спорта и страны России?

Если (как мы узнаём из СМИ) у МОК нет конкретных обвинительных доказательств, предъявляемых российским спортсменам, то может быть, стоит обвинить непосредственно эту организацию в выполнении политического заказа, коррупции и недоверии к ее функционерам, а также завести против них уголовные дела в России, вызвать в суд, а в случае неявки подать на них в международный розыск?

Вряд ли эти деятели приедут в Сочи вообще, но репутация их, вероятнее всего, пострадает. Тогда и другим будет некомфортно при принятии подобных решений.

Поступает множество предложений – что делать российским спортсменам в данном случае. Могу предложить еще одно, ассиметричное. Ехать нужно, но с атрибутикой Советского Союза! И вот почему: Россия является правопреемницей СССР, и граждане России имеют полное право воспользоваться его символами, тем более что эти символы в России не запрещены, как и Георгиевская лента.

Насколько мне известно, правилами Олимпийских игр это также не запрещено. Пусть наши правоведы и более компетентные люди предложат - что кроме флага СССР можно пронести с собой на торжественное шествие и сами соревнования? Это могут быть серп и молот, флаг Победы, установленный в Берлине, красная звезда, Олимпийский Мишка и др. А если кто-то против СССР, победившего фашизм в 1945 г, то следует обвинить этих противников в перечеркивании итогов Второй мировой войны и пособничестве возрождающемуся фашизму.

Ну, а если уж полицейские Южной Кореи будут мешать шествию наших спортсменов с атрибутикой СССР, то ведь и отношение к Северной Корее можно пересмотреть в духе СССР. Кстати, это будет неплохой выход из создавшегося положения, когда одно государство, получившее санкции от коллективного Запада, помогает этому Западу с санкциями против другого государства, также получившего санкции от этого Запада!

Если на одном из международных соревнований российскую спортсменку обвиняли в том, что она воспользовалась резинкой для волос цвета флага России, то пусть теперь российские спортсменки используют такие резинки цвета Георгиевской ленты! И пусть только попробуют их назвать «колорадами». В этом случае должны выходить в эфир моментальные обвинительные заготовки, в том числе и на RT, в потакании нацизму.

Повторюсь еще раз. Ехать нужно, но прежде всего, нужно составить стратегический план мероприятий и участвовать в этих Олимпийских играх, как в спецоперации, защищающей честь и доброе имя России. Время для этого еще есть, средства тоже!

Приведу еще один аргумент из истории Великой Отечественной войны. Футбольный матч в оккупированном немцами Киеве между оккупантами и советскими футболистами. Киевляне знали, что за победу над немцами их ждет концентрационный лагерь и смерть. Но честь для них оказалась выше смерти. Сейчас создается впечатление, что Олимпийский комитет тоже оккупирован деятелями из стран НАТО. И методы у них очень знакомые…

Помните последнюю фразу курсанта Фазы в фильме «Щит и меч»: «Умереть тебе - значит на них сработать. Давай, друг». Очень созвучно современному: «Работайте, братья!». А на Западе, видимо, очень хотят, чтобы олимпийский спорт в России умер.

Может быть, не все предложенные средства однозначно приемлемы для Российского Олимпийского комитета, но рассмотреть их необходимо. Возможно, появятся и новые ассиметричные предложения.

P.S. Если кому-то из спортсменов не нравится СССР, то дополнительно можно также воспользоваться Петровским Андреевским флагом и той же самой Георгиевской лентой.

Автор: Андрей Владимирович Паршинцев,член Союза журналистов России (Крым)

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 22:09
Гость: Алевтина

Как бы тяжело не было для спортсменов - нужно бойкотировать зимние олимпийские игры в Южной Корее. А взамен провести Спартакиаду народов Российской Федерации. Провести Спартакиаду на высшем уровне,превратив ее в большой спортивный народный праздник.С медалями и премиями,как подобает спортивным соревнованиям высокого уровня.
07.12.2017, 22:01
Гость: Anatole

МОК не даёт никаких письменных гарантий на выступление российских спортсменов и на символику страны. Про якобы обещания снятия санкций и пронос флага на закрытии сказал наивный функционер Жуков. Кому он верит? Здесь таких обманывают тысячами в день. Вспомните Горбачёва и НАТО. Даже если бы и дали, то МОК всегда может их отозвать, забрать назад в любое время, например по звонку Олимпиского Комитета США, что делал и раньше. Глупо идти в расставленные сети. Понятна обида и желание спортсменов показать, доказать, добиться. Но один в поле не воин. Одиночки в поле, хоть и с геройством, но в этом поле и погибают. Вам ещё больше будет жаль ваших спортсменов после этого. Это многоходовая операция по а) расколу единства российского населения, б) мировой дескридитации Росси, в) зарабатывании денег с России (если спротсмены поедут, рейтинг взлетит - здесь любят смотреть драмы, а их будет более чем достаточно). Или команда, или неучастие. И главное, суд Макларена и МОК в судах их стран и пожизненный запрет на вёезд в Россию.
07.12.2017, 21:48
Гость: Anatole

Извините, пишу из уродливых Штатов и знаю их modus operandi не по наслышке. То что многие в России пишут, и спотсмены, и политики, и простые люди, это как ваши соревнования в КВН - кто остроумнее. Дело в том, что вы имеете дело с врагом (по признанию самих Сволочных Штатов), а посему и относиться к такой угрозе надо серьёзно. Вас снова (и спортсменов, и политиков) обманут. Здесь подход к делу такой - не важно, что ты знаешь, а то чот ты можешь доказать в суде. Никакой морали, ничего священного. МОК заявил, что допустит, т.е. аккредитует, отдельных спортсменов. Так оно может и будет. Но не допустит команду. Подумайте, что такое спортсмен без команды. Кто будет готовить оборудование, точить коньки, восстанавливать силы спортсмену и прочее? Члены команды, которую не допустили. Им легко на законных основаниях решения МОК не дадут аккредитацию, т.е. не будет доступа на трассу, в олимпийскую гостиницу к спортсменам и прочие неудобства. Но мы здесь жадные - денег не хотим терять, а потому уже сама Корея, вложившаяся в Игры, не хочет терять ещё больше денег, а потому и просит россиян приехать. Если спортсмены приедут, то не Корея даже, а телестанции заработают массы денег - многим будет интересно посмотреть как русские спортсмены будут умываться кровью выступая в ангажированных соревнованиях с предвзятым судейством, с ежедневными необоснованными допинг проверками в ночь перед забегом. Да ещё и МОк заработает $15млн на штрафе. Одумайтесь! Или вся команда, или никто! Вместе сила!
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