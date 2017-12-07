Сборная РФ не получит дополнительной премии за игру на ЧМ-2018

Никаких дополнительных премий для игроков сборной РФ по футболу за выступление на матчах ЧМ-2018 не предусмотрено. Об этом завил вице-премьер России Виталий Мутко.

«Материальная мотивация не стоит. У нас подписан контракт со сборной, есть доходы от каждого матча. Все, что они выиграют, то и получат, никаких средств сверху нет», - цитирует его «Интерфакс».

Мутко подчеркнул, что команда осознает всю ответственность перед болельщиками и готова сделать все возможное, дабы не разочаровать их.

На правах хозяйки чемпионата сборная РФ освобождена от участия в отборочном турнире. Согласно итогам жеребьевки команда будет вступать в группе А со сборными Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи в рамках ЧМ-2018 состоятся в 11 городах России.

