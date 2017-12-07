]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Сборная РФ не получит дополнительной премии за игру на ЧМ-2018

21:42 7.12.2017
Сборная России на Кубке конфедераций 2017. Фото с официального сайта РФС
Сборная России на Кубке конфедераций 2017. Фото с официального сайта РФС
Материалы по теме:

Никаких дополнительных премий для игроков сборной РФ по футболу за выступление на матчах ЧМ-2018 не предусмотрено. Об этом завил вице-премьер России Виталий Мутко.

«Материальная мотивация не стоит. У нас подписан контракт со сборной, есть доходы от каждого матча. Все, что они выиграют, то и получат, никаких средств сверху нет», - цитирует его «Интерфакс».

Мутко подчеркнул, что команда осознает всю ответственность перед болельщиками и готова сделать все возможное, дабы не разочаровать их.

На правах хозяйки чемпионата сборная РФ освобождена от участия в отборочном турнире. Согласно итогам жеребьевки команда будет вступать в группе А со сборными Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи в рамках ЧМ-2018 состоятся в 11 городах России.
 

Темы: Россия, Сборная России по футболу, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.12.2017, 02:29
Гость: как можно устроиться

в сборную, чтоб совсем не получать дополнительной премии - я готов совсем бесплатно играть без премии - только за кормёжку ..
08.12.2017, 00:26
Гость: За честь страны по контракту?

"У нас подписан контракт со сборной"
Этот абсурд нас доканает.
В Сирии ЧВК из волонтёров за Родину бьётся, Жуков дико извиняется за государство но во всём виноват Родченков, футболисты подсчитывают сколько они получат за честь страны.
Какой-то вирус иммунодефицита совести во всём.
07.12.2017, 23:30
Гость: Евсей

Если чемпионат выиграют - дать премию не скупясь.
Все комментарии (5)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.