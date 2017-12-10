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В МОК предложили проводить Олимпийские игры без национальных флагов

10:12 10.12.2017
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Олимпийскому движению и Международному олимпийскому комитету стоит рассмотреть возможность проведения Игр без национальных флагов, заявил в интервью швейцарскому изданию watson.ch Самуэль Шмид, глава комиссии МОК, которая занималась расследованием использования допинга российскими спортсменами.

"Стоило бы рассмотреть возможность проведения Олимпийских игр вообще без флагов", - сказал Шмид в ответ на вопрос о мерах, которые помогли бы сделать Олимпийские игры более честными.

"Сегодня государства используют спорт. Существующая система вызывает соблазн помочь "своим". В частности, с помощью "коктейля герцогини" (так в докладе информатора ВАДА Григория Родченкова называются запрещенные препаратаы, которые, по его сведениям, употребляли российские спортсмены - ред.)", - цитирует главу комиссии "Интерфакс".

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены смогут выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане только под нейтральным флагом. 

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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10.12.2017, 15:38
Гость: ключник ада

Дошло! Скажем НЕТ политике и бизнесу в спорте ! Антидопинговые организации закрыть как банальные комерческие структуры .
10.12.2017, 15:31
Гость: Татьяна 1.

Там что, тоже легализовали марихуану, как например, их патроны?
Одно решение, предложение, абсурднее другого .
А всего-то нужно запретить вмешиваться в спортивные мероприятия политике и подобного рода продажным чиновникам.
10.12.2017, 15:06
Гость: полухохол

Только закончилась эстафета по мужскому биатлону.....не нормативная лексика только может определить результат российской команды.Результат "мутных" лет очевиден,все ушло "не в песок",а в предпринимательство и политику.
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