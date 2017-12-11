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Вопросы-ответы: как России вернуться в олимпийское движение

10:31 11.12.2017

Скандал вокруг российской олимпийской сборной достиг кульминации – нас не пустили на Олимпийские игры 2018 года


Штаб-квартира МОК в Лозанне. Фото с сайта wikimedia.org

Многие спортсмены, которых Международный олимпийский комитет обвинил в приеме допинга и назвал «грязными», намерены судиться и доказать свою невиновность.

О том, как проходят такие процессы, каким законам подчиняется МОК и есть ли у россиян шанс поехать на Олимпиаду, «Право.ru» спросило у экспертов.

Отняли медаль – в какой суд нести иск?

Спортивные споры такого рода рассматривает Международный спортивный арбитраж (КАС – это транслитерация аббревиатуры от Court of Arbitration for Sport). Именно туда свои апелляционные жалобы подали 22 российских спортсмена, потерявшие все свои олимпийские медали и пожизненно отстраненные от олимпиад.

Штаб-квартира суда находится в городе Лозанна, Швейцария. Этот суд был создан в 1983 году по указанию МОК, но затем отделился от комитета и в данный момент действует как независимый негосударственный суд, рассматривающий спортивные споры.

«Чтобы КАС был правомочен рассматривать спортивные споры, необходимо, чтобы в трудовом договоре спортсмена, гражданско-правовом договоре или в уставе (спортивном регламенте) организации должна была быть арбитражная оговорка, позволяющая рассматривать подобные споры в арбитраже», – указал юрист юридической фирмы Eterna Law Игорь Посикера.

«Государственные суды не могут рассматривать такие споры, – рассказал партнер МКА «Ионцев, Ляховский и Партнеры» Игорь Дубов. Государственный суд может только проверить решение КАС на соответствие требованиям Конвенции 1958 года». При рассмотрении дел в КАС применяются правила, установленные МОК, международными федерациями, а также положения Антидопингового кодекса ВАДА, объяснил эксперт.

Жалобы спортсмены подают на решения комиссии МОК, которая занимается перепроверкой допинг-проб, и по итогам ее расследований отстраняют спортсменов. Руководит комисией Денис Освальд, поэтому ее часто называют просто комиссией Освальда.

«Спортсмены, доказывающие свою невиновность, как правило, используют все те же доказательства, что и в обычных судах, то есть: экспертизы, показания свидетелей, письменные доказательства», – добавляет Посикера.

Можно ли оспорить отстранение от Олимпийских игр?

«Решение МОК не является решением о запрете спортсменам выступать на Олимпийских играх, решением МОК приостановлено членство ОКР (Олимпийский комитет России – прим. ред.) в Олимпийском движении», – объясняет Игорь Дубов. Из этого следует, что решение МОК может оспорить только сам ОКР.

В состав МОК входят не государства, а соответствующие Национальные олимпийские комитеты, добавляет эксперт.

«Сейчас будет решаться вопрос об участии российских спортсменов под нейтральным флагом. Судя по формулировкам МОК, к соревнованиям могут быть не допущены те, кто был заподозрен в приеме допинга. Такую позицию можно обжаловать, так как подозрений без доказательств мало для дисквалификации», – рассказал «Право.ru» руководитель уголовного департамента BMS Law Firm Тимур Хутов.

Есть ли у «грязных» спортсменов шанс доказать свою «чистоту»?

Теоретически он есть, считают эксперты, потому что спортсменов дисквалифицировали, не предъявив им достаточно аргументов и доказательств. Фактически у МОК были только подозрения, основанные на показаниях бывшего руководителя антидопинговой лаборатории Москвы Григория Родченкова, который сейчас уехал в США.

Наши спортсмены могут поехать на игры под нейтральным флагом с пятью олимпийскими кольцами. Однако таким образом попасть на Олимпиаду можно будет после очередной проверки комиссией. То есть россиянам снова могут отказать в участии.

«Очень мало шансов, что спортсмены, которым будет отказано в допуске, смогут добиться пересмотра такого решения. К тому же подобные процессы требуют много времени, которого у спортсменов уже практически не осталось», – говорит Тимур Хутов.

Что дальше?

Есть вероятность, что часть наших спортсменов все же поедет на Олимпийские игры под нейтральным флагом. О таком намерении уже заявил конькобежец Виктор Ан.

Кремль советует всем «исключить эмоции»: «Нам предстоит еще ответить на ряд вопросов, для этого потребуются контакты с МОК. Необходимо сейчас определить, кто будет вести эти контакты и как будет вести контакты. И ряд других технологических вопросов подлежат прояснению», – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Госдума уже заявила о своем намерении подготовить «ответное решение» Международному олимпийскому комитету. Депутатов очень возмутило решение МОК, многие из них назвали его «унизительным» и выступили против того, чтобы кто-то из россиян выступал под нейтральным флагом.

8 декабря Дума выступила с официальным заявлением по этой ситуации, назвав позицию МОК дискриминационной и заявив, что никакой государственной поддержки допинга в России никогда не было.

«Отмечаем выводы, сделанные дисциплинарной комиссией Международного Олимпийского комитета об отсутствии в России государственной системы поддержки допинга, и полагаем необходимым восстановление Всемирным антидопинговым агентством аккредитации общероссийской антидопинговой организации», – говорится в заявлении Госдумы. 

Автор: Ирина Федорова

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР)
Источник: «Право.ru»
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 14:00
Гость: Ирэн

"Я считаю, что если мы говорим о демократии, то прежде чем обвинить человека, его надо выслушать, к примеру, в суде. Возможно, в Сочи и происходило что-то за нашей спиной, но Зайцева и Романова - чисты. Вольфганг Пихлер, который работал со спортсменками, теперь рискует пропустить Олимпиаду в качестве тренера сборной Швеции."
Во, как самого коснулась эта вакханалия, так сразу о демократии и справедливости заговорил.
Биться надо! В суде! С железобетонными доказательствами! А потом - иски!
11.12.2017, 13:59
Гость: Кот Мурр

Вот когда Россия станет сильной во главе с волевыми лидерами и патриотичной элитой,не хранящей "всё своё ТАМ",когда за воровство и коррупцию будут растреливать,а не грозить пальцем,когда заработает и восстановятся промышленность,с-хоз-во,наука,образование,культура,то САМИ ПОПРОСЯТ ВЕРНУТЬСЯ!
11.12.2017, 13:49
Гость: xmyr

Какое возвращение?! куда ?!! В прошлое ? Мир изменился и все международные организации анахронизм, культ силы прошлого. Пришел культ силы духа ,сдобреный атомным оружием. Возможно что на смену белому коню апокалипсиса пришел рыжий .Иди и смотри.
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