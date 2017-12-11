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Российские спортсмены объяснили свое решение ехать на ОИ-2018

19:08 11.12.2017
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Отечественные спортсмены объяснили решение выступать на Олимпиаде-2018 в Южной Корее под нейтральным флагом стремлением к мечте. Коллективное заявление, составленное из обращений отдельных атлетов, опубликовано на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Спортсмены отметили, что Олимпийские игры – это мечта, ради которой они тренируются многие годы. «Нет ничего более эмоционального и значимого, чем подняться на верхнюю ступень пьедестала, услышать гимн своей страны и увидеть, как в честь твоей победы поднимается национальный флаг», - говорится взаявлении.

По словам атлетов, завоеванные на ОИ награды, принадлежат не лично им, а всей стране. Поэтому, даже будучи поставленными в неравные условия со спортсменами из других стран, они хотят выступить «за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире». Каждую медаль атлеты пообещали посвятить России.

Они также добавили, что поездкой на ОИ-2018 хотят доказать, что соревнуются честно и сильны своим талантом и мастерством, а не благодаря применению запрещенных препаратов.

В начале декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение отстранить сборную РФ от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. На соревнования могут отправиться только те спортсмены, которые докажут непричастность к употреблению допинга. Выступать они будут под нейтральным флагом.
 

Темы: Россия, Летние и зимние Олимпийские игры , Олимпийский комитет России (ОКР)
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 22:20
Гость: Для Е.

Вы правы абсолютно. Каждый за себя. Спортсмены за свой тяжёлый труд имеют право получить достойную плату. Да, они готовы выступить под флагом своей страны, но если страна их не защитила, они будут выступать, как частное лицо. Заметьте, выступать будут не за Китай, или там Германию, нет, они будут выступать от своего имени. И где тут предательство. Точнее предательство есть, но не со стороны спортсменов, а со стороны государства.
11.12.2017, 22:07
Гость: Александр

каждый в праве решать за себя, но на что они надеются? все судьи уверен уже заранее настроены против них! покажешь лучшее время так и секундомер заменят, а в тех видах где решение принимается на глаз тем более засудят .в итоге получается поехать в таких условиях так это себя же не уважать.
11.12.2017, 22:04
Гость: fedor

Молодцы! Правильное решение честных и умных. Слушать Толстых и ПРОЧИХ хапающих в госдуме по 400000Р в месяц прославляя воров и козлов допустивших надругание над спортсменами глупо.
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