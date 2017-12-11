Российские спортсмены объяснили свое решение ехать на ОИ-2018

Отечественные спортсмены объяснили решение выступать на Олимпиаде-2018 в Южной Корее под нейтральным флагом стремлением к мечте. Коллективное заявление, составленное из обращений отдельных атлетов, опубликовано на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Спортсмены отметили, что Олимпийские игры – это мечта, ради которой они тренируются многие годы. «Нет ничего более эмоционального и значимого, чем подняться на верхнюю ступень пьедестала, услышать гимн своей страны и увидеть, как в честь твоей победы поднимается национальный флаг», - говорится взаявлении.

По словам атлетов, завоеванные на ОИ награды, принадлежат не лично им, а всей стране. Поэтому, даже будучи поставленными в неравные условия со спортсменами из других стран, они хотят выступить «за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире». Каждую медаль атлеты пообещали посвятить России.

Они также добавили, что поездкой на ОИ-2018 хотят доказать, что соревнуются честно и сильны своим талантом и мастерством, а не благодаря применению запрещенных препаратов.

В начале декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение отстранить сборную РФ от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. На соревнования могут отправиться только те спортсмены, которые докажут непричастность к употреблению допинга. Выступать они будут под нейтральным флагом.

