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ОКР согласился отправить россиян на Олимпиаду под нейтральным флагом

12:48 12.12.2017
Фото с сайта sport.unian.net
Фото с сайта sport.unian.net
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Олимпийское собрание ОКР выступило за участие российских спортсменов в Играх-2018 в Южной Корее в нейтральном статусе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, за это решение члены Олимпийского комитета России проголосовали единогласно.

Ранее глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая заявляла, что большинство спортсменов уже согласились поехать в Пхенчхан в таком качестве. «Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», — добавила она.

Помимо этого Россия попросит Международный олимпийский комитет пересмотреть решения о пожизненной дисквалификации некоторых спортсменов, иначе сложится ситуация, «когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет».

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх-2018 года в Южной Корее из-за допингового скандала. Спортсменам, не замеченным в употреблении допинга, разрешили выступать под нейтральным флагом. Всем российским спортивным чиновникам отказано в аккредитации на Олимпиаду, причем вице-премьеру и бывшему министру спорта Виталию Мутко — пожизненно.

Решение МОК основано на выводах комиссии Дениса Освальда, которая пришла к выводу, что в России существовала система применения допинга с участием чиновников Минспорта. Россию лишили 11 медалей, полученных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, страна опустилась с первого на третье место в медальном зачете.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 20:52
Гость: А вот тут

лукавите. Закат Олимпиад начался тогда, когда на них допустили профессионалов. А Родченков и вся эта братва только заканчивают это дело. Нет любителей- нет Олимпиад. Одна коммерция. Волчий рынок.
12.12.2017, 19:46
Гость: Гость:Палыч

Лидеров исключили . А 5-6 номерам сборной при такой атмосфере ничего не светит. А паче чаяния кто-то и завоюет медаль, то нет никакой гарантии ,что ее не отберут , найдя очередную царапину на пробирке.
12.12.2017, 19:32
Гость: Валерий

То, что ОКР поддержал своих спортсменов, желающих поехать на олимпиаду - это понятно, все-таки "свои" да и деньги вбухали немалые, а результата - ноль, так хоть что-то в отчетах написать можно. Но вот ВВП как-то поторопился заявить "препятствовать в поездке на Олимпиаду желающим не будем". Выходит, что пару сотен спортсменов он понимает и их честь готов поддержать, а вот о чести страны и её граждан-болельщиков, которых миллионы и которых он как Президент возглавляет. как-то пока не слышно. На мой взгляд это ошибка и исправлять её надо немедленно.
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