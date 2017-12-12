ОКР согласился отправить россиян на Олимпиаду под нейтральным флагом

Олимпийское собрание ОКР выступило за участие российских спортсменов в Играх-2018 в Южной Корее в нейтральном статусе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, за это решение члены Олимпийского комитета России проголосовали единогласно.

Ранее глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая заявляла, что большинство спортсменов уже согласились поехать в Пхенчхан в таком качестве. «Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», — добавила она.

Помимо этого Россия попросит Международный олимпийский комитет пересмотреть решения о пожизненной дисквалификации некоторых спортсменов, иначе сложится ситуация, «когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет».

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх-2018 года в Южной Корее из-за допингового скандала. Спортсменам, не замеченным в употреблении допинга, разрешили выступать под нейтральным флагом. Всем российским спортивным чиновникам отказано в аккредитации на Олимпиаду, причем вице-премьеру и бывшему министру спорта Виталию Мутко — пожизненно.

Решение МОК основано на выводах комиссии Дениса Освальда, которая пришла к выводу, что в России существовала система применения допинга с участием чиновников Минспорта. Россию лишили 11 медалей, полученных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, страна опустилась с первого на третье место в медальном зачете.