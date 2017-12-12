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Первый канал решил транслировать Олимпиаду-2018 выборочно

19:45 12.12.2017
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Первый канал покажет россиянам зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, но не полностью, а выборочно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе канала.

Он пояснил, что канал намерен транслировать состязания только в тех видах спорта, в которых будут участвовать отечественные спортсмены.

На прошлой неделе исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную РФ от участия в ОИ-2018. Выступить на Играх, и только под нейтральным флагом, смогут те атлеты, которые докажут свою непричастность к нарушениям антидопинговых правил.

Большинство российским спортсменов согласились на это условие. Олимпийский комитет России одобрил их решение выступать на ОИ в нейтральном статусе.
 

Темы: Россия, Летние и зимние Олимпийские игры , СМИ в России
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 20:42
Гость: sab

Хорошо бы появилось движение "НЕ СМОТРИ ОЛИМПИАДУ"
Неужели не найдется ни одного спортсмена, который бы не плюнул бы на эту "Олимпиаду"?
12.12.2017, 20:05
Гость: ДМБ 76

Я служил срочную в Советской Армии. Знамя страны не половая тряпка, а ее честь и достоинство. Выступать без знамени и гимна это позор, который выдают за геройство спасая избирательную компанию президента.
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