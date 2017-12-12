Первый канал решил транслировать Олимпиаду-2018 выборочно

Первый канал покажет россиянам зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, но не полностью, а выборочно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе канала.

Он пояснил, что канал намерен транслировать состязания только в тех видах спорта, в которых будут участвовать отечественные спортсмены.

На прошлой неделе исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную РФ от участия в ОИ-2018. Выступить на Играх, и только под нейтральным флагом, смогут те атлеты, которые докажут свою непричастность к нарушениям антидопинговых правил.

Большинство российским спортсменов согласились на это условие. Олимпийский комитет России одобрил их решение выступать на ОИ в нейтральном статусе.

