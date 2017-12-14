Атлеты из России смогут пройти с национальным флагом на ОИ-2018

Президент оргкомитета «Пхенчхан-2018» Ли Хи Бом прокомментировал решение Олимпийского собрания России разрешить спортсменам участвовать в Играх 2018 года в нейтральном статусе.

По его словам, атлетам из России предоставят возможность пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады, сообщает Yonhap.

«Даже если атлеты не смогут участвовать в соревнованиях под флагом своей страны, они могут получить возможность пронести его на церемонии закрытия», - отметил президент.

Напомним, 12 декабря олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских спортсменов участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом. В Олимпийском комитете России (ОКР) анонсировали финансовую поддержку таким атлетам, а также тем, кто откажется от выступления.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.