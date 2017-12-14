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Атлеты из России смогут пройти с национальным флагом на ОИ-2018

14:26 14.12.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Президент оргкомитета «Пхенчхан-2018» Ли Хи Бом прокомментировал решение Олимпийского собрания России разрешить спортсменам участвовать в Играх 2018 года в нейтральном статусе.

По его словам, атлетам из России предоставят возможность пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады, сообщает Yonhap.

«Даже если атлеты не смогут участвовать в соревнованиях под флагом своей страны, они могут получить возможность пронести его на церемонии закрытия», - отметил президент.

Напомним, 12 декабря олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских спортсменов участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом. В Олимпийском комитете России (ОКР) анонсировали финансовую поддержку таким атлетам, а также тем, кто откажется от выступления.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 21:19
Гость: кадет

Все не так, не по людски. И главное аргумент у спортсменов не катит - мол мы готовились всю жизнь. Детский лепет. Троцкисты во власти давно уже превратили страну в банановую республику.
14.12.2017, 21:09
Гость: Монк

Если только после закрытия, то это не пройти , а выйти...
14.12.2017, 21:05
Гость: ВСЁ ЯСНО

И ПОСЛЕДНИЙ ПУНКТ , 15 ЛИМОНОВ НА БОЧКУ ИСПОЛНЕН.
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