Путин назвал виноватых в отстранении России от Олимпиады

Президент Владимир Путин, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить отечественных атлетов, заявил, что Россия сама отчасти виновата в сложившейся ситуации. Об этом в четверг, 14 декабря, он сказал на большой пресс-конференции.

«Мы знаем, что скандал разгорается в преддверии важного внутриполитического события (выборов). Мы и сами виноваты, потому что были выявлены реальные нарушения, но подоплека политическая. У других стран тоже выявляют допинг, но такого ажиотажа нет», — отметил Путин.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх-2018 года в Южной Корее из-за допингового скандала. Спортсменам, не замеченным в употреблении допинга, разрешили выступать под нейтральным флагом. Всем российским спортивным чиновникам отказано в аккредитации на Олимпиаду, причем вице-премьеру и бывшему министру спорта Виталию Мутко — пожизненно.

Решение МОК основывалось на выводах комиссии Дениса Освальда, которая рассказала о существовании в России государственной системы применения допинга с участием ФСБ и чиновников Минспорта. Информатором выступил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший в США.

Россию также лишили 11 медалей, полученных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, в результате чего страна опустилась с первого на третье место в медальном зачете.