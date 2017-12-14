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Путин назвал виноватых в отстранении России от Олимпиады

15:26 14.12.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент Владимир Путин, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить отечественных атлетов, заявил, что Россия сама отчасти виновата в сложившейся ситуации. Об этом в четверг, 14 декабря, он сказал на большой пресс-конференции.

«Мы знаем, что скандал разгорается в преддверии важного внутриполитического события (выборов). Мы и сами виноваты, потому что были выявлены реальные нарушения, но подоплека политическая. У других стран тоже выявляют допинг, но такого ажиотажа нет», — отметил Путин.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх-2018 года в Южной Корее из-за допингового скандала. Спортсменам, не замеченным в употреблении допинга, разрешили выступать под нейтральным флагом. Всем российским спортивным чиновникам отказано в аккредитации на Олимпиаду, причем вице-премьеру и бывшему министру спорта Виталию Мутко — пожизненно.

Решение МОК основывалось на выводах комиссии Дениса Освальда, которая рассказала о существовании в России государственной системы применения допинга с участием ФСБ и чиновников Минспорта. Информатором выступил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший в США.

Россию также лишили 11 медалей, полученных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, в результате чего страна опустилась с первого на третье место в медальном зачете.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 22:33
Гость: Ага.

Он еще сам на себе женат.
Как Гитлер на Германии.
14.12.2017, 22:17
Гость: За всё надо платить

в данном случае это месть за то, что Путин вложил огромные средства в единственное в чего он мог вложить- в спасение авиации и космоса и главное- в здоровье будущих поколений России- в спорт , по- видимому проигнорировав либеральные привычки и прозападное сырьевое лобби в правительстве и олигархии из 100 толстяков, и не посоветовавшись с ФРС США и западными "инвесторами".
14.12.2017, 21:25
Гость: плюсую

теперь во всем виноваты 90-е и Ленин.
Дошли до того, что невыплату зарплаты назвали "советской традицией", есть на КМ такой заголовок.
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