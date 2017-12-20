Обязательства перед «партнерами» превыше всего

Несмотря на то, что российским олимпийцам не без помощи американских «партнеров» устроили небывалую в истории порку, форму для наших спортсменов заказывают в США

Казалось бы, после всех тех пинков и подзатыльников, что выпали на долю наших спортсменов от МОК, после всех тех гнусностей, что вывалил на российский спорт беглый «правдоруб» Родченков, укрывшийся под крылом американских спецслужб, нашим чиновникам можно было хотя бы позорную форму не заказывать в США!

В той самой стране, которая все последние годы вредит России, как может и где только может, и которая стала инициатором расправы МОК над нашими олимпийцами. Но нет, похоже, наши чиновники не могут теперь даже пискнуть, вот почему в очередной раз утрутся, улыбнутся и отправятся получать от фирмы «Найк» форму для наших олимпийцев.

Как будет выглядеть эта форма «олимпийских спортсменов из России», можно увидеть на этих фото. Именно в ней выйдет на лёд наша хоккейная сборная, наследники легендарной «Красной машины».



Фото с сайта sport-express.ru

А нельзя было в свете всех последних событий послать американских «партнеров» по известному адресу и принципиально заказать форму в другом месте? Где угодно, но только не у «Найк»? Ну хотя бы из принципа, чтобы не переводить им бюджетные, народные миллионы.

Понятно, что договоренность с «Найк» была заключена ещё до разгромного заседания МОК и, следуя условиям контракта, наш Олимпийский комитет должен получить форму именно от этой компании. Однако наверняка в контракте был обязательный пункт о форс-мажоре, а лишение нашей сборной права выступать под национальными символами - чем не форс-мажор? После чего надо было от услуг американцев отказаться и заказать форму у другой компании, благо, что их десятки в мире.

Даже в России наверняка нашлись бы фирмы, кто пошил бы форму нашим спортсменам. Таким образом убили бы двух зайцев: и своим производителям дали бы заработать, и «партнеров» оставили бы не у дел, за всех их выходки.

Но нет, не могут наши чиновники обижать заокеанских «партнеров». Те уже о нас и ноги вытерли, и в лицо смачно плюнули, и всеми известными нехорошими словами обозвали, проведя параллели между Россией и лихорадкой Эбола, но нашим бюрократам от спорта этого, по-видимому, мало. Всё это не повод, чтобы расторгать контракты с американцами. Вот и будут щеголять в Пхенчхане «атлеты из России» без опознавательных знаков, зато с эмблемой «Найк».

Американцы верны себе – всегда заработают деньги на чем угодно. Впрочем, они не виноваты, что в России очень многими структурами руководят чиновники определенного склада и понятий. Наверняка мало кто удивится, если в Пхенчхане, несмотря на всю ту гнетущую атмосферу, в которой оказалась наша сборная, появится некое подобие «Русского дома», какие бывали на других Олимпиадах.

Он хоть и будет без эмблем и триколоров, но опять рекой будет литься шампанское и жраться в три горла черная икорка, как дорогими «партнерами», так и российскими «частными лицами», приехавшими на этот праздник спорта за счет налогоплательщиков. Причем всё это будет выдано за горячую поддержку наших олимпийцев. Чтобы те видели, что «народ» и страна своих не бросают. И пусть результаты Олимпиады будут разгромными – а они будут только такими и никакими другими – некая часть «народа» очень неплохо проведет в Пхенчхане время.

Почему результаты будут разгромными, лишний раз объяснять не надо. МОК закончит финальный отбор «спортсменов из России» за две недели до открытия Игр. Все это время значительная часть наших олимпийцев будет пребывать в «подвешенном» состоянии, не зная, допустят ли их на Олимпиаду или нет.

Разумеется, все это крайне негативно скажется на тренировочном процессе и моральном состоянии спортсменов, кроме того, наверняка МОК сильнейших олимпийцев нашей команды на Игры банально не пустит. Тут уж Родченков с Маклареном постараются и подсуетятся, к бабке не ходи.

Не стоит лишний раз обсуждать, стоит ли ехать в Пхенчхан или не стоит – это личное дело каждого спортсмена. Стоит лишь сказать, что поездка в Пхенчхан закончится с тем же результатом, что и поход Второй Тихоокеанской эскадры адмирала З. Рожественского на Дальний Восток в 1905 году. Который завершился удручающим разгромом русского флота в Цусимском проливе. Правда, тогда многие верили, что им удастся если и не победить, то хотя бы частично выполнить поставленные задачи и избежать разгрома.

Всё-таки силы флотов – японского и русского – были примерно сопоставимы. Сейчас же все прекрасно понимают, что сильно «усеченная» российская сборная имеет очень призрачные шансы на успех. Даже на видимость успеха. Потому что за всю историю олимпийского движения так не измывались и не глумились ни над одной командой.

К тому же не стоит забывать, что выиграть медали – это не значит их сохранить. Не исключено, что через несколько месяцев, а то и лет, после завершения Игр в Пхенчхане, к американцам не перебежит очередной «правдоруб» типа Родченкова и потрясая «секретным» дневником, не раструбит на весь мир о том, что он лично пичкал «атлетов из России» секретным допингом из кремлевских лабораторий, который невозможно было определить ни в одной лаборатории.

Ну, кроме, кремлевской, разумеется. Ещё и адресок этой лаборатории назовет – сто метров прямо по подземелью, а затем налево от Спасской башни, в комнате по соседству с библиотекой Ивана Грозного.

Несмотря на то, что президент ОКР А. Жуков сказал, что МОК прекращает всякие расследования против российских олимпийцев, на днях пожизненно был дисквалифицирован золотой медалист Сочи, бобслеист А. Воевода. Вот и верь после этого чиновникам МОК и их обещаниям, которые они, однозначно, выполнять не будут. А с чего им их выполнять, если обычно договариваются, как минимум, с равным партнером? А вот стоящему на коленях или даже в ещё более позорной позе – диктуют условия.

Горе побежденным – это знали ещё в античную эпоху, чего уж говорить про наше насквозь циничное, лживое и беспринципное время? Так что если наши чиновники признали правила игры МОК и курирующих его структур, раз им не хватает духу даже отменить заказ на форму, раз там и сям раздаются оправдательно-самоуспокаивающие голоса, что, дескать, ничего страшного не случилось, спортсмены превыше всего, а флаг и гимн вторичны, то получайте и позор, и бесконечные оплеухи, и пинки под зад. И сейчас, и в будущем.

Кстати, неприятный сюрприз, похоже, ожидает и наших паралимпийцев. МОК и им устроит веселую жизнь, что будет выглядеть совсем уж запредельным скотством. Но не стоит давить на жалость «партнеров» – разжалобить их так же сложно, как голодавшую месяц белую акулу. Раз уж они вцепились в жертву, которая к тому же позволяет себя грызть и не предпринимает никаких шагов к защите, то будьте уверены, очень скоро сбудется мечта Родченкова – олимпийское движение в России будет уничтожено на ближайшие пять лет. А где пять, там и десять.

В любом случае, от допингового скандала Россия ещё долго будет отмываться. Ведь судиться с «партнерами» никто так и не решился и не решится. Даже немецкому телевизионному треплу Х. Зеппельту никто самого паршивого иска не вкатил, не потащил его в суд, не потребовал ответить за оскорбления и клевету.

Но ничего страшного. Главное, партнеры из фирмы «Найк» довольны.